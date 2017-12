Milan bate Inter de Milão e vai à semifinal na Copa da Itália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Derby Della Madonnina desta quarta-feira (27) não foi marcado pela técnica, mas emoção é o que não faltou no San Siro. Com a ajuda do árbitro de vídeo, o Milan conseguiu bater a Inter de Milão na prorrogação pelas quartas de final da Copa da Itália por 1 a 0. Patrick Cutrone fez o único gol da partida. Com a vitória, o Milan vai enfrentar a Lazio na semifinal. A equipe de Roma bateu a Fiorentina por 1 a 0 na última terça-feira (26). Os outros rivais serão definidos dos confrontos entre Juventus e Torino, e Napoli e Atalanta. Apesar do resultado contrário, a Inter foi a responsável por atacar no início da partida. Aos 24 minutos, a equipe chegou a comemorar um gol, mas por pouco tempo. Ivan Perisic aproveitou uma cobrança de escanteio para tocar a bola para o meio. O goleiro Antonio Donnarumma desviou a bola para dentro do gol e fez contra. No entanto, o árbitro consultou o árbitro de vídeo e observou que o zagueiro interista Andrea Ranocchia, em impedimento, participou da jogada ao entrar na frente do goleiro rossonero, que é o irmão mais velho de Gianluigi Donnarumma, titular da equipe. O jogo tomou contornos de muitos erros de passes, mas teve um Milan mais confiante com o passar do tempo. O gol da equipe veio no primeiro tempo da prorrogação. Aos 14 minutos, o espanhol Suso avançou em diagonal e lançou a bola para a área. O atacante Patrick Cutrone apareceu livre para tocar a bola na saída do goleiro Handanovic.