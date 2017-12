Kroton compra o Instituto Camillo Filho, do Piauí

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Kroton comprou o Instituto Camillo Filho (ICF), instituição de ensino superior localizada no município de Teresina (PI), por um valor não informado. O pagamento será feito com recursos próprios. O ICF conta com 2.200 alunos e cursos nas áreas de Direito, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Design de Interiores, Enfermagem, Serviço Social e Administração. A aquisição foi fechada em 21 de dezembro, mas a companhia informou o mercado formalmente apenas nesta quarta (27). O motivo, de acordo com comunicado enviado à imprensa, se deve "à baixa representatividade do ativo adquirido frente ao atual porte, condições econômicas e operacionais da Kroton". Com a expansão baseada na compra de concorrentes, a Kroton é dona hoje das redes Anhanguera, Unopar, Fama, Pitágoras e Uniderp. A última grande tentativa de compra foi a da Estácio, acordo impedido pelo Cade pela grandiosidade do negócio. Se fosse aprovada, a união das duas formaria um gigante de 1,5 milhão de alunos e 25% de participação no mercado de ensino superior privado.