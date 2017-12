Canadá e norte dos EUA têm onda de frio extremo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um sem-teto morreu congelado em um ponto de ônibus no Estado de Ohio, um dos mais atingidos pela onda de frio sem precedentes, tanto por seu alcance como por sua duração, que atinge o Canadá e o norte dos EUA. A morte ocorreu no centro de Cincinnati, informaram nesta quarta-feira (27) meios de comunicação locais. "Jamais conheci um frio que se instalasse por tanto tempo em uma extensão tão grande", disse o meteorologista da agência federal Environnement Canada, Alexandre Parent. Segundo Parent, não se trata tanto das temperaturas e do esfriamento causado pelo vento, que estão batendo recordes e poderiam alcançar até -50ºC no norte de Ontário (centro), mas da extensão da onda de frio e sua duração. Nesse contexto, a agência federal lançou advertências em algumas províncias contra esta onda de frio extremo vinculada a uma corrente de ar ártico. "Estamos entre 10 e 20 graus Celsius abaixo do que é habitual nesta estação", assinalou. Nos EUA, foram registradas temperaturas baixíssimas em Duluth, Minnesota (-37,7ºC), e Minot, Dakota do Norte (-29ºC). Uma tempestade provocou quase 1,5 metro de neve em 48 horas na cidade de Erie, na Pensilvânia, obrigando os funcionários a declarar estado de emergência. Em Millcreek, nas proximidades de Erie, Kathleen Palkovic e seu filho passaram duas horas cavando a neve para que ela pudesse sair para o trabalho. "Estamos acostumados com neve aqui, mas isso foi sem precedentes", disse Kathy Dahlkemper, funcionária do governo local. O governador da Pensilvânia, Tom Wolf, anunciou que a Guarda Nacional estava "fornecendo veículos militares off road de alto rendimento para ajudar as agências locais com a emergência médica e a resposta da polícia". Segundo dados do Serviço Meteorológico Nacional, os 86 centímetros de neve que caíram em 25 de dezembro foram a marca mais alta já registrada na cidade, batendo um recorde de 1956. Também foram registradas temperaturas abaixo do comum nos Estados do Atlântico Norte. Em Nova York, as autoridades meteorológicas disseram que haverá temperaturas entre -12,7º C e -6,6º C até sábado.