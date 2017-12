Banido pelo COI, dirigente deixa comitê da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitali Mutko confirmou nesta quarta-feira (27) que deixará a presidência do COL (Comitê Organizador Local) da Copa de 2018. O dirigente foi banido pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) no início do mês por seu envolvimento em escândalo estatal de doping. Mutko era ministro do Esporte na época dos Jogos Olímpicos de Sochi-2014, quando, segundo o comitê, a Rússia praticou irregularidades no controle de doping. A posição de Mutko será agora ocupada por Alexei Sorokin, que já é diretor-executivo do comitê organizador da Copa. "Não haverá muitas mudanças. Lamento pela saída de Vitali, mas ele continuará envolvido no trabalho, já que é o vice-primeiro ministro. Estou pronto para acumular os dois cargos", disse Sorokin para a agência de notícias estatal russa Tass. Em nota, a Fifa divulgou que a decisão não terá impacto na realização da Copa. O COL (Comitê Organizador Local) lamentou nesta quarta (27) a decisão de Mutko. Mas reiterou que o cronograma não será alterado ou terá atrasos por causa dessa alteração. "A mudança não afetará a preparação. Como vice-primeiro-ministro, Mutko continuará a supervisionar os preparativos, bem como coordenar a construção da infraestrutura", afirmou o COL em comunicado. A Fifa agradeceu o que classificou como "contribuições de Mutko" ao Mundial. "A Fifa continuará a trabalhar em estreita colaboração com o COL, sob nova liderança, e com o governo russo, a Federação Russa de Futebol e as cidades anfitriãs, com o objetivo de realizar um evento excepcional em junho e julho."