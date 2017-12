Stan Lee, 95 anos: muito mais que um ‘easter egg’

Stan Lee: criação de heróis próprios veio por sugestão da mulher, Joan (foto: Divulgação)

Nos filmes de heróis da Marvel, há uma coisa em comum: em alguma cena, aparece Stan Lee, o autor de histórias em quadrinhos que criou a imensa maioria dos personagens da editora. Trata-se de um “easter egg” – expressão que indica uma surpresa escondida nos filmes – que faz a alegria dos fãs. Exatamente por ter criado esses personagens, Stan Lee tornou-se o mais influente quadrinista da história. Ou seja, o autor, que hoje completa 95 anos, é muito mais que um divertido “easter egg”.

Lee, ou Stanley Martin Lieber, nasceu em 28 de dezembro de 1922 em Nova York, filho de um alfaiate e de uma dona de casa oriundos da Romênia. A família era relativamente pobre, mas conseguiu dar boa educação a Lee, que gostava de escrever e dividia a escola com trabalhos como escrever obituários em jornais, entregar sanduíches ou ser “lanterninha” do Teatro Rivoli.

Seu talento para as HQs foi descoberto cedo. Tanto que, ainda adolescente, ele passou a escrever histórias de fato e tornou-se editor com apenas 17 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Lee serviu o exército na parte de comunicação, escrevendo manuais, slogans e filmes de treinamento. Após a Guerra, voltou ao mercado, na editora Timely, que se tornaria a Marvel Comics. Escrevia histórias de vários gêneros, como romance, faroeste e ficção científica. Mas pensou em sair da área no fim dos anos 1950.

O grande pulo do gato de Stan Lee ocorreu nos anos 1960. A DC Comics, rival da Marvel, estava fazendo sucesso com os heróis da Liga da Justiça da América. O publisher Martin Goodman pediu a Lee para criar um time de super-heróis para fazer frente. O problema é que o catálogo de heróis da Marvel era limitado. Além disso, Lee se achava velho para isso. Mas sua mulher, Joan, deu a sugestão que iria mudar a carreira do quadrinista para sempre: criar os próprios heróis.

Primeiro veio o Quarteto Fantástico, uma parceria entre Jee e Jack Kirby (um dos criadores do Capitão América nos anos 40). A dupla ainda criou o Hulk, o Homem de Ferro, Thor e os X-Men; também vieram Demolidor (com Bill Everett), Doutor Estranho e o Homem-Aranha, criado com Steve Ditko. Kirby ficou de fora nessa porque Stan Lee não queria um herói musculoso, e sim um adolescente; Kirby não captou a essência, mas Ditko sim.

A partir desses nomes, Lee subverteu o gênero dos heróis. Seus personagens eram falíveis. Tinham família. Ficavam irritados. Apresentavam desvios de caráter. Tinham que pagar contas. Cometiam erros. Os super-heróis capturaram a imaginação dos adolescentes e jovens adultos, que se identificavam com os personagens. Assim, as vendas aumentaram drasticamente, a ponto de a Marvel passar a DC em termos de relevância geral e tornar-se a potência que é hoje. Por isso, Lee tornou-se a cara pública da Marvel. Devidamente homenageada em cada filme da editora.

Todas as aparições de Stan Lee nos filmes da Marvel

X-Men: O Filme (2000)

Quando o Senador Kelly sai do oceano transformado em mutante, Stan Lee está na praia como um vendedor de cachorros quentes.

Homem-Aranha (2002)

Durante um atentado do Duende Verde, Stan Lee está na multidão e foge dos destroços que caem do prédio.

Demolidor: O Homem Sem Medo (2003)

Stan Lee é um distraído leitor de jornal que é impedido pelo jovem Matt Murdock de atravessar a rua com o sinal fechado.

Hulk (2003)

Stan Lee é um segurança e está conversando com seu parceiro de trabalho, interpretado por Lou Ferrigno (o Hulk do antigo seriado).

Homem-Aranha 2 (2004)

Durante uma luta do Homem-Aranha com o Dr. Octopus, Stan salva uma mulher, evitando que um dos pedaços de um prédio caia sobre ela.

Quarteto Fantástico (2005)

Stan Lee interpreta Willie Lumpkin, um carteiro velhinho que já se voluntariou para participar do Quarteto Fantástico.

X-Men: O Confronto Final (2006)

Quando Jean Grey confronta o professor Xavier, Stan Lee está regando o jardim e é surpreendido quando a água vai para cima.

Homem-Aranha 3 (2007)

Stan Lee se aproxima de um desacreditado Peter Parker e diz: “Sabe, acho que uma pessoa pode mesmo fazer a diferença”.

Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007)

Stan Lee interpreta a si mesmo ao ser barrado na fila do casamento de Susan Storm e Reed Richards.

Homem de Ferro (2008)

Tony Stark entra em uma festa repleta de celebridades e acaba confundindo Stan Lee com Hugh Hefner, da revista Playboy.

O Incrível Hulk (2008)

Stan Lee toma um refrigerante contaminado com o sangue radioativo de Bruce Banner – e a partir daí o exército encontra o Hulk.

Homem de Ferro 2 (2010)

Tony Stark encontra Stan Lee e o cumprimenta chamando-o de Larry King, o apresentador de rádio e TV.

Thor (2011)

Enquanto Thor não consegue acessar os poderes do Mjölnir, Stan Lee usa correntes e uma picape para tentar tirar o martelo do lugar.

Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

Quando um oficial aparece para avisar que Capitão América não irá comparecer a um evento, Stan pensa que o oficial é o herói aguardado e diz: “Pensei que ele fosse maior.”

Vingadores (2012)

No fim do filme, depois dos acontecimentos em Nova York, Stan Lee fala: “Super heróis em Nova York? Dá um tempo.”

O Espetacular Homem-Aranha (2012)

Stan Lee está na biblioteca ouvindo música clássica nos fones de ouvido, totalmente alheio ao quebra-pau do Homem-Aranha contra o Lagarto.

Homem de Ferro 3 (2013)

Em um concurso de beleza, Stan Lee aparece como um dos jurados do concurso e, muito animado, dá uma nota 10 para a participante.

Thor: O Mundo Sombrio (2013)

Quando o professor Erik Selvig está dando uma aula em um hospital psiquiátrico, Stan Lee pergunta se ele pode ter seu sapato de volta.

Capitão América: O Soldado Invernal (2014)

Stan Lee é um segurança do Instituto Smithsonian. Quando nota o sumiço do uniforme do Capitão América, ele diz: “Ah cara, eu vou ser demitido!”

O Espetacular Homem-Aranha 2 (2014)

Stan Lee está na plateia da formatura de Peter Parker e, quando o vê, diz: “Acho que conheço aquele cara.”

Guardiões da Galáxia (2014)

Stan Lee está dando em cima de uma garota bem mais jovem que ele, enquanto é escaneado por Rocket Raccoon no planeta Xandar.

Operação Big Hero (2014)

Em uma cena pós-créditos, Stan Lee é pai do personagem Fred, quando este descobre uma sala secreta cheia de tralhas de super herói.

Vingadores: Era de Ultron (2015)

Stan Lee é um veterano da Segunda Guerra Mundial que pede um gole do licor asgardiano. Depois, ele fica bêbado e é carregado para fora da festa.

Homem-Formiga (2015)

Durante o flashback em que Luis conta como seu amigo tinha encontrado uma garota muito bonita em um bar, Stan Lee aparece como o bartender.

Deadpool (2016)

Logo após escapar do Programa Arma X, Wade Wilson vai a um strip club, onde Stan Lee está trabalhando como o MC do lugar.

Capitão América: Guerra Civil (2016)

Lee é um entregador da FedEx que aparece procurando por um “Tony Esterco” (“Tony Stank”, em inglês).

X-Men: Apocalipse (2016)

Stan Lee, abraçado à esposa, Joan Lee, é umas das muitas pessoas que veem o decolar de várias ogivas nucleares.

Doutor Estranho (2016)

Enquanto Doutor Estranho “cai” em um ônibus, Stan Lee está do lado de dentro, divertindo-se com o livro ‘As Portas da Percepção’, de Aldous Huxley.

Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

Stan Lee aparece duas vezes em trajes espaciais, junto a um grupo de alienígenas. Primeiro, fala de suas histórias. Depois, acaba deixado para trás pela “plateia”.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)

O Homem-Aranha faz o alarme de um carro disparar. Uma dessas pessoas irritadas com o barulho é Stan Lee. “Não me faça ir até aí”, ele grita.

Thor: Ragnarok (2017)

Stan Lee aparece para mudar o visual do deus do trovão depois que ele é vendido ao Grão-Mestre e transformado em gladiador da arena de Sakaar.