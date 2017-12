Explosão em mercado fere dez em São Petersburgo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos dez pessoas ficaram feridas após a explosão de uma bomba caseira em um supermercado em São Petersburgo, segunda maior cidade da Rússia, segundo a polícia local. "As circunstâncias do incidente estão sendo estudadas", afirmou a polícia. De acordo com o Comitê de Investigação russo, a explosão foi provocada por um "dispositivo explosivo artesanal". "Um dispositivo explosivo artesanal de uma potência equivalente a 200 gramas de TNT foi detonado", declarou a porta-voz do Comitê, Svetlana Petrenko, citada pelas agências de notícias russas. Ela indicou que todas as hipóteses são estudadas, mas que a linha de investigação é de tentativa homicídio. A motivação não está clara. Segundo relatos da mídia russa, a bomba havia sido escondida no vestiário dos funcionários, numa filial do supermercado Perekrestok. Os dez feridos foram hospitalizados e não correm risco de morte. Em 3 de abril deste ano um atentado no metrô de São Petersburgo deixou 16 mortos e dezenas de feridos. O ataque foi reivindicado por um grupo pouco conhecido vinculado à rede terrorista Al Qaeda. Há poucas semanas, os serviços de segurança russos anunciaram ter desmantelado, com ajuda da agência americana CIA, uma célula do Estado Islâmico que estaria tramando um atentado na catedral Nossa Senhora de Kazan, na mesma cidade.