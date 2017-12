Em entrevista ao príncipe Harry, Obama critica redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama (2009-17) fez um alerta contra o uso irresponsável das redes sociais durante uma entrevista ao príncipe Harry. A conversa aconteceu em setembro e foi veiculada nesta quarta-feira (27), no programa Today da Radio 4 da BBC.

"Um dos perigos da internet é que as pessoas podem ver a realidade de formas totalmente diferentes. Podem ser iludidas por informações que reforçam suas posições", disse Obama em sua primeira entrevista desde que saiu da Casa Branca, em janeiro. "A questão que se põe é como explorar essa tecnologia de maneira a permitir a pluralidade dos vozes, a diversidade dos pontos de vista, evitando uma balcanização [termo da geopolítica para a fragmentação de um território ou região] da sociedade e, sim, contribuindo para um terreno comum", completou. Ele não mencionou explicitamente seu sucessor, o republicano Donald Trump, criticado por seus tuítes intempestivos, mas disse que quem ocupa cargos de poder deve ter cuidado ao publicar mensagens que distorcem o debate público.

Ao ser questionado por Harry sobre sua seriedade durante a última cerimônia de posse, Obama respondeu que teve "sensações dúbias" sobre deixar a Presidência dos EUA. Por causa do "trabalho que ficou incompleto e as preocupações sobre como o país andaria". "Mas, você sabe, de maneira geral havia serenidade ali", afirmou. E o que mudou depois da Casa Branca?, perguntou Harry. "Eu acordo mais tarde", com o "espírito livre", disse Obama. "É uma alegria ter a possibilidade de ser dono do seu dia. Quando eu me levanto, quero tomar minhas próprias decisões, decidir como quero usar meu tempo."

Ele reconheceu que é difícil, porém, não lamentar determinados aspectos de não ocupar mais o "fascinante e gratificante" cargo. "Sinto falta da minha equipe. Até do trabalho eu sinto falta", disse na entrevista gravada em Toronto, em paralelo aos "Invictus Games", competição esportiva para feridos e mutilados de guerra, evento criado pelo príncipe Harry. À BBC, Harry, que foi editor convidado e conduziu o programa de rádio, afirmou que "foi divertido" conversar com Barack Obama, "apesar do fato de que ele queria me entrevistar".

O príncipe se casará com a atriz americana Meghan Markle em maio. E Barack Obama será convidado para o casamento? "Não sei", respondeu à emissora britânica. "Ainda não fizemos a lista. Então, quem sabe quem serão os convidados? Não quero estragar a surpresa", brincou. Segundo o tabloide "The Sun", a possível presença de Obama no casamento preocupa o governo britânico, que teme que o convite seja visto como uma afronta a Trump.