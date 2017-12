O que bombou no Portal Bem Paraná de outubro a dezembro de 2017. As dez mais visualizadas em cada mês

OUTUBRO

1º Baladas de Curitiba esvaziam e público migra para 'bares de rua'

A noite, que já foi uma criança, cresceu. Agora, quer gastar menos e voltar para casa mais cedo, o que tem provocado uma verdadeira enxurrada das baladas para os bares da cidade, especialmente aqueles de rua. Sem a necessidade de pagar garçons, atendimentos na mesa e trabalhando num espaço menor, esses estabelecimentos conseguem oferecer um preço mais em conta ao oferecer mais liberdade aos clientes.

2º PUCPR divulga o resultado do Vestibular de Verão 2018

A PUCPR divulgou no dia 20 o resultado do Vestibular de Verão 2018. O banho de lama foi realizado a partir das 13h30 no estacionamento E-17 do Câmpus Curitiba, localizado na Rua Imaculada Conceição, e a festa, que contou com trio elétrico, banda e DJ, durou até às 18 horas. A lista dos aprovados foi divulgada no site da instituição e a primeira etapa das matrículas ocorrem de 20 a 27 de outubro.

3º Torcida marca festa fora da Arena e diretoria reage com promoção

A torcida “Os Fanáticos” marcou uma festa para a noite do dia 11 na praça em frente à Arena da Baixada, dia em que o Furacão joga em casa contra o xará de Goiás. A ideia é assistir o jogo da praça por meio de um telão, em protesto contra a diretoria do clube. Esta, por sua vez, reagiu lançando uma promoção, com troca de 25 apostas da Timemania (R$ 50) por ingressos, o que reduziu em quase um terço o valor da entrada.

4º Paraná Clube supera maior série de vitórias do Brasil

A vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova no último dia 24, na Vila Capanema, fez com que o Paraná Clube alcançasse a marca de dez vitórias consecutivas como mandante na Série B de 2017. Nenhum dos 40 clubes das duas principais divisões do futebol brasileiro conseguiu essa marca no ano, considerando apenas os resultados dentro do campeonato nacional.

5º Polícia apreende 1,2 tonelada de carne roubada em churrascaria de Curitiba

Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas apreenderam 1,2 tonelada de carne de carga roubada numa churrascaria da Avenida das Torres, no Jardim das Américas. Duas pessoas foram presas após sere flagradas descarregando o produto roubado de uma van sem refrigeração. Segundo a polícia, a carne foi roubada no bairro Boqueirão no dia 16, nove dias antes do flagrante, e a carga está avaliada em R$ 40 mil.

6º "Problema de Kim Jong-un é a Coreia do Sul, não os EUA", diz dissidente norte-coreano

Os Estados Unidos não são o maior problema da Coreia do Norte, mas sim os vizinhos da Coreia do Sul. É isso o que pensa Jong Ho, ex-agente do alto escalão do governo de Kim Jong-un que fugiu da Coreia do Norte há três anos e vive nos arredores de Washington (EUA). Ainda segundo ele, mesmo o programa nuclear mantido pelo país comunista não é para combater os EUA, mas para ser mais forte que o país do sul.

7º Júri popular absolve policiais no caso da “Perseguição do Alto da Glória”

Os doze policiais militares envolvidos no Caso do Alto da Glória e julgados por um júri popular foram absolvidos na noite do dia 09. A sentença foi lida às 22h35 no Tribunal de Juri. Eles eram acusados de matar cinco jovens suspeitos de um roubo de carro, ocorrido em 2009, e também de fraude processual. Após a decisão ser divulgada, os oficiais foram aplaudidos em pé pelos presentes no Tribunal.

8º Mulher xinga casal homossexual em shopping e acaba agredida

O ParkShopping Barigui foi palco de uma grande confusão na noite do dia 12. É que uma mulher que estava sentada próxima de um casal homossexual na praça de alimentação teria começado a xingar as duas moças ao bater sua cadeira contra a de uma delas. Uma das namoradas teria então revidado e acertado um soco na mulher, que estava acompanhada do filho.

9º Associação de atleticanos pede que clube imite o Borussia Dortmund

A Associação de Sócios e Torcedores do Atlético (ASTA) divulgou uma nota sugerindo ao clube seguir o exemplo do Borussia Dortmund, que adotaria uma política de respeito e valorização o torcedor para conseguir jogar perante um público de 81.073 pagantes por jogo – a capacidade do Signal Iduna Park é de 81.360 lugares. O Atlético, por sua vez, vem reduzindo sua média de público desde a inauguração da nova Arena.

10º Paraná Clube é o vice-campeão de calotes no futebol brasileiro

Espuma para colchão, materiais esportivos, telhas, grama e até gelo fazem parte do universo de dívidas do Paraná. O clube, segundo levantamento feito junto ao Instituto de Estudos de Protesto de Tìtulos, é o segundo maior “caloteiro” do futebol brasileiro, com 118 protestos registrados contra si e dívidas que somam, ao todo, mais de R$ 1,26 milhão, com inadimplências que vão de R$ 66 até R$ 399 mil.

NOVEMBRO

1º Globo não aceita título da Record para nova novela

Dificilmente a TV Globo vai utilizar ‘De Volta Pra Casa’ como título definitivo da novela de João Emanuel Carneiro, a escolhida para substituir ‘O Outro Lado do Paraíso’ na faixa das 9. E não irá utilizar por uma razão bem simples: a marca pertence à rival Record TV, com domínio até outubro de 2020. Em televisão, dizem, tudo é possível acontecer, menos a Globo “pedir” algo para a Record, sua maior concorrente.

2º Lista de aprovados na primeira fase da UFPR sai hoje às 14 horas

A lista de convocados para a segunda fase do Vestibular 2017/2018 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi divulgada no site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR) na tarde do dia 14. O número de convocados para a segunda fase, conforme edital, será três vezes o número de vagas disponibilizadas para cada curso. Quem não for convocado está eliminado do processo seletivo.

3º STF proíbe nota zero para redação do Enem que ferir direitos humanos

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, manteve a suspensão da regra do Exame Nacional do Ensino Médio que dá nota zero para a redação considerada desrespeitosa aos direitos humanos. Em sua decisão, a ministra escreveu que “não se combate a intolerância social com maior intolerância estatal”, destacando ainda que eventuais excessos poderão ser questionados administrativa ou juridicamente.

4º Mateus Leme passa a ter sentido único a partir da próxima terça-feira

A Rua Mateus Leme passa a ter mão única, sentido bairros, a partir do dia 28. A mudança compõem um novo binário que a Prefeitura de Curitiba vai implantar, o qual prevê que a Mateus Leme terá sentido único de trânsito na direção Centro-bairro desde o São Francisco, até o São Lourenço. Já a Nilo Peçanha comporá o binário em direção ao Centro a partir da Rua Evaldo Wendler e se interligando à Trajano Reis, na área central.

5º Homem mata ex-mulher após discussão, atira contra a polícia e acaba morto

Uma discussão de casal terminou em morte no bairro Xaxim, em Curitiba, na manhã do dia 2. Aline da Lane Luiz, de 29 anos, foi vítima de um ataque do ex-marido, Ederson Francisco, de 35. Baleada, saiu correndo do apartamento para pedir ajuda, mas o homem de 35 nos a perseguiu e atirou mais uma vez. Em seguida, saiu andando com a arma na cabeça e, ao ser abordado, disparou contra os policiais, sendo também morto.

6º UFPR divulga lista de aprovados na primeira fase do vestibular 2017/2018

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulgou a lista de aprovados na primeira fase do Vestibular 2017/2018 no site do Núcleo de Concursos da UFPR (NC-UFPR) no início da tarde do dia 14). Foram convocados 13.323 candidatos, entre os quais 436 treineiros (que estão fazendo o vestibular por experiência, geralmente porque ainda não têm diploma de conclusão do ensino médio).

7º Ex-professor é preso em Curitiba suspeito de ameaçar e difamar colegas de trabalho

Um ex-professor de Física de 56 anos acabou preso na tarde do dia 28 acusado de cometer crimes de ameaça, difamação, injúria e injúria racial contra colegas de profissão. Ele dava aula em uma escola estadual do bairro Ahú e vinha sendo investigado há dois meses, quando diversos professores e diretores procuraram a polícia relatando estar sofrendo ameaças do homem, que enviava caixas com fezes aos desafetos.

8º Briga por colchão termina com braço decepado

Uma discussão entre dois vizinhos iniciada por causa de um colchão terminou em tragédia na tarde do dia 16 em Votuporanga (SP). É que um homem de 36 anos teve o braço decepado após a discussão com um vizinho de apartamento se transformar em briga. Irritado pela não devolução de um colchão, o suspeito partiu para cima do vizinho com um facão. Ao tentar se defender dos golpes, a vítima teve o braço decepado.

9º Preso é decapitado durante rebelião em penitenciária em Cascavel

Uma rebelião na Penitenciária Estadual de Cascavel (PEC), no oeste do Paraná, resultou na morte de um preso, decapitado por outros companheiros de cadeia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a confusão teria relação com uma briga de facções dentro do presídio. A última rebelião no local havia sido em 2014, quando cinco presos morreram e 27 ficaram feridos, também com relatos de brutalidade.

10º Saiba qual é o melhor horário para compras na Black Friday

De grande tradição nos Estados Unidos, a Black Friday também caiu no gosto dos brasileiros, tornando-se uma das maiores e melhores datas para compras, principalmente nas lojas virtuais. E para quem quiser aproveitar a data com descontos realmente vantajosos, é importante ficar atento. Se possível, use as primeiras horas da Black Friday para as compras. As lojas costumam atualizar seus sites na virada de quinta para sexta.

DEZEMBRO

1º Técnico do Coritiba cita uma 'série de outras coisas' ao explicar rebaixamento

O técnico do Coritiba, Marcelo Oliveira, falou sobre o rebaixamento da equipe, logo após a derrota para a Chapecoense. Ao explicar a queda para a segunda divisão, deu entender que problemas extracampo acabaram interferindo. No entanto, ele não explicou essas questões. Na última resposta, chorou ao falar da sua relação com o Coxa, destacando que “o clube não cai nesse jogo. Cai no planejamento da temporada, por tudo que fez.”

2º Relator da 2ª instância conclui voto sobre Lula

O juiz federal João Pedro Gebran Neto, relator da Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, concluiu no dia 1º seu voto no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cabe à segunda instância confirmar a condenação ou absolver o ex-presidente. Se o tribunal condená-lo antes das eleições de 2018, Lula poderá ficar de fora da corrida, devido à Lei da Ficha Limpa.

3º Temer discute eleições de 2018 com aliados

O presidente Michel Temer decidiu articular pessoalmente a formação de um bloco para disputar as eleições de 2018. Ele reuniu no dia 3 presidentes de partidos do centrão para discutir o cenário e o apoio governista a um candidato em 2018, ressaltando a necessidade de siglas como DEM, PP e PTB se fortalecerem como bloco de centro-direita para lançar ou apoiar um nome que fure a polarização entre Lula (PT) e Bolsonaro (PSC).

4º Procuradoria denuncia Andrés Sanchez sob suspeita de crime tributário

A Procuradoria Geral da República denunciou no dia 11 o deputado Andrés Sanchez (PT-SP) sob a acusação de crime tributário. Segundo o Ministério Público, o parlamentar e outras três pessoas causaram prejuízo de R$ 8,5 milhões aos cofres públicos ao usarem "laranjas" para abrir uma empresa, a Orion Embalagens, na tentativa de esconder operações financeiras e, assim, omitir receitas.A denúncia foi encaminhada ao STF.

5º Petraglia critica diretoria do Coritiba pelo rebaixamento

O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético-PR, Mario Celso Petraglia, usou o Facebook para criticar a diretoria do Coritiba pelo rebaixamento do clube. No texto, o dirigente recordou que os rivais não honraram um acordo para ceder o Couto Pereira, ‘inventando’, segundo ele, uma desculpa sobre peste no gramado. O Coxa teve então de jogar na Vila contra o Vasco e acabou empatando: “Os 2 pontos fizeram a diferença!”

6º Filho mata mãe durante briga por égua e é morto por irmão

Uma confusão das grandes terminou em tragédia familiar no município de Porto Walter, no interior do Acre. O mais inacreditável: tudo por causa de uma égua, ponto principal da discórdia iniciada entre mãe e filho. Uma discussão que virou briga e terminou em homicídio, com a mulher morta a tiros. Revoltado, o irmão que acompanhou toda a cena vingou a morte da mãe a golpes de terçado. Ele está foragido.

7º Paraná Clube tenta trazer jogadores do Corinthians

O Paraná Clube, recém promovido à elite, deve se reunir com o Corinthians, atual campeão brasileiro, para discutir a possibilidade de contratar por empréstimo jogadores que não serão aproveitados no clube paulista. Nomes como Guilherme Mantuan, Marciel, Guilherme Romão e Alan Mineiro estariam em pauta. A lista de negociáveis do clube paulista, inclusive, é grande, incluindo nomes como Marlone e Mendoza.

8º Coritiba leva gol aos 49, perde e é rebaixado no saldo de gols

O Coritiba jogará a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Jogando em Chapecó, o time perdeu por 2 a 1 na derradeira rodada do Brasileirão, com o gol da vitória da Chapecoense saindo já nos acréscimos da etapa final. Se empatasse, o time paranaense escaparia da degola. Com a derrota, contudo, teve o rebaixamento selado por causa do saldo de gols. Já a Chape garante vaga na próxima Libertadores de forma épica.

9º Após rebaixamento no Japão, Wagner Lopes pode voltar ao Paraná

Wagner Lopes poderá ser o técnico do Paraná no ano em que o clube retorna à Série A. Um dos responsáveis pelo planejamento do clube em 2017, ele está de saída do Albirex Niigata, do Japão, que havia o tirado da Vila Capanema em maio. Mesmo rebaixado no futebol japonês, onde somou seis vitórias, cinco empates e 15 derrotas, o treinador é bem quisto em Curitiba pelo legado que deixou aos seus sucessores no Tricolor.

10º Coritiba viaja sem 12 jogadores e com cinco do sub-20

Com 12 desfalques, 10 atletas lesionados e outros dois suspensos, o Coritiba que encara a Chapeoense na derradeira e decisiva rodada do Brasileirão estará com o elenco repleto de jovens jogadores. São cinco atletas do time sub-20 relacionados para a partida: os zagueiros Marcos Moser, Romércio e Thalisson Kelven, o volante Vitor Carvalho e o lateral-esquerdo Léo Andrade. Pelo menos dois deles devem ser titulares.

