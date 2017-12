Adriano se atrasa, acerta a trave e é ovacionado no Jogo das Estrelas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Uma das grandes estrelas da noite, Adriano causou apreensão em todos nesta quarta-feira (27), no Jogo das Estrelas, pelada beneficente organizada por Zico. O ex-atacante do Flamengo e da seleção brasileira não chegou no horário correto e deu indícios de que faltaria ao evento. Os torcedores presentes cantaram músicas cobrando a presença de Adriano, mas de nada adiantou. O jogador, que tem como objetivo retornar aos gramados, chegou com o jogo em andamento: entrou aos 22 minutos do primeiro tempo, com direito a um beijo na testa de Zico. E quase deixou sua marca já no primeiro tempo da partida. O jogador acertou a trave duas vezes no primeiro tempo. Na segunda oportunidade, Zico mandou para as redes no rebote. Assim que entrou em campo, Adriano foi cumprimentando por todos os companheiros e, claro, Zico. Mas a grande reação veio da torcida do Flamengo, presente em grande número. Eles pediram a volta de 'Didico' ao Flamengo. No fim da partida, Adriano reiterou que quer voltar a jogar, mas sabe que precisa perder peso. "Em forma, não. Tentando não ganhar muito peso. Vamos trabalhar fisicamente forte. Indo em um caminho certo, tudo tem a sua hora, não só os torcedores, mas minha família e as pessoas que gostam de mim torcendo por minha volta", afirmou após a partida festiva.