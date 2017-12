Renan Ribeiro e Buffarini se despedem do São Paulo em rede social

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Renan Ribeiro e Buffarini usaram seus respectivos perfis no Instagram para se despedir do São Paulo na noite desta quarta-feira (27). O goleiro rescindiu com o clube e negocia ida ao Estoril, de Portugal. Já o lateral direito foi contratado pelo Boca Juniors, da Argentina. "Encerro hoje minha passagem pelo São Paulo Futebol Clube. Em comum acordo, acertamos minha rescisão de contrato. Após pouco mais de 4 anos, deixo esse clube que abriu as portas para mim e me fez crescer como homem e como profissional. Agradeço o carinho da torcida tricolor, dos funcionários, companheiros e todos que convivi neste período. Obrigado, de coração", escreveu o goleiro de 27 anos, que estava no clube desde 2013. Já o argentino usou um tom mais formal em sua mensagem de despedida. "Não posso sair do Brasil sem agradecer ao São Paulo Futebol Clube, aos meus companheiros de equipe e todos os membros das comissões técnicas que estiveram comigo em 1 ano e meio de contrato", começou. "Tempo esse onde não faltou trabalho, empenho e respeito ao clube e torcida", acrescentou. Titular do gol tricolor em boa parte desta temporada, Renan Ribeiro perdeu a disputa por posição para Sidão e fechou 2017 na reserva. Com contrato até maio de 2018, ele preferiu entrar em acordo com o São Paulo e, assim, ficar livre para fechar com os portugueses na janela de transferências de janeiro. Buffarini, por outro, já tem acerto definido. O novo jogador xeneize assinou um contrato de três anos e meio com o clube da capital argentina e está à disposição para iniciar a pré-temporada junto ao restante do elenco na próxima terça (2). O clube argentino não divulgou os valores da transação. Buffarini, que deixou o clube tricolor em baixa após perder espaço durante a temporada, se mostrou satisfeito em deixar o Morumbi e retornar para o próprio país. Na Argentina, o lateral ganhou projeção com a conquista da Taça Libertadores pelo San Lorenzo. O lateral é a segunda contratação do Boca Juniors, e a segunda com passado recente no futebol brasileiro. Antes de Buffarini, o tradicional clube acertou com o centroavante Ramón Ábila, que defendeu o Cruzeiro até o meio do ano passado e atuou emprestado ao Huracán neste fim de temporada.