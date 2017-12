Começa audiência sobre furto no Carioca Palace em 'Pega Pega'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dom (David Junior) afirma a Madalena (Virgínia Rosa) e Cristóvão (Miltom Gonçalves) que não denunciaria Sabine (Irene Ravache). Lourenço diz a Antônia (Vanessa Giácomo) que descobriu que o álibi de Lígia (Angela Vieira) para o dia da morte de Mirella é falso. Antônia (Vanessa Giácomo) escuta uma conversa suspeita de Nina e conta a Domênico (Marcos Veras). Júlio (Thiago Martins) e Sandra Helena (Nanda Costa) descobrem a data do julgamento. Borges promete a Bebeth (Valentina Herszage) que irá ajudá-la a se conectar com Flor sem perder a noção da realidade. Dom garante a Eric (Matheus Solano) que ele ainda é seu sócio. Cíntia pede demissão do hotel e conta a Nelito que está namorando Lourenço. O Juiz inicia a audiência referente ao furto ocorrido no Carioca Palace Hotel.