Em 'O Outro Lado do Paraíso', Sophia arma para Clara, que dopa a vilã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Renato (Rafael Cardoso) discute com Lívia (Grazi Massafera) e promete a Tomaz (Vitor Figueiredo) levá-lo para dormir na casa de Mercedes (Fernanda Montenegro). Sophia (Marieta Severo) convence Lívia a ficar contra Renato. Mariano (Juliano Cazarré) se enfurece com Cleo (Giovana Cordeiro) por ela pensar em trabalhar no bordel. Nádia (Eliane Giardini) é obrigada a passar o Ano Novo com Bruno (Caio Paduan) e Raquel (Erika Januza). Clara (Bianca Bin) conta para Renato que Cido não estava com Irene na noite em que ela foi à casa do psiquiatra. Sophia e Samuel armam contra Clara novamente. Nicácio discute com Marcel por causa de Odair. Amaro pede para passar o Ano Novo com Estela (Juliana Caldas) e Rosalinda. Juvenal questiona Amaro sobre seu interesse por Estela. Laerte confirma a história que Caetana (Laura Cardoso) contou sobre Sophia e pensa em como tirar vantagem do fato. Leandra (Mayana Neiva) atende o sócio misterioso do bordel. Mercedes (Fernanda Montenegro) tem um pressentimento e pede para Josafá (Lima Duarte) não passar a noite fora. Sophia pega um remédio com Samuel e vai para a casa de Clara. Irene conta o plano de Sophia para Clara, que acaba dopando a vilã. Renato tenta cuidar da sogra, que tem um surto psicótico. Cleo convence Mariano a deixá-la trabalhar no bordel. Caetana avisa a Mercedes sobre Cleo.