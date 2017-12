Fio confessa que ainda gosta de Ellen em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As meninas pensam no tema da festa de aniversário de Tonico. Das Dores e Nena (Roberta Santiago) conversam sobre Valdemar e Ernesto. Julinho engana Josefina (Aline Fanju) e joga no computador. Anderson (Juan Paiva) percebe que Ellen (Heslaine Vieira) está com ciúmes de Fio (Lucas Penteado) e Clara (Isabella Scherer). Fio diz para Anderson que ainda gosta de Ellen. Maria Eduarda e Gabriel se despedem de Roney (Lucio Mauro Filho) e Keyla (Gabriela Medvedovski). Marta (Malu Galli) convida Leide para a reunião de sua ONG. Dóris e Bóris aprovam a iniciativa de Marta. Júlia provoca Clara por causa de Fio. K1 (Talita Younan) insinua que Fio está envolvido com alguém às escondidas. Dóris (Ana Flávia Cavalcanti) e Josefina combinam regras de uso do celular com Julinho. Samantha (Giovana Grigio) incentiva Clara a se aproximar de Fio. Fio, Ellen, Jota e Clara se encontram.