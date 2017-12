SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucinda (Andreia Horta) implora para que Inácio (Bruno Cabrerizo) volte para casa, mas o rapaz afirma que precisa pensar em sua vida. Vicente (Bruno Ferrari) agradece o apoio de Maria Vitória (Vitória Strada) e a beija. Raimundo não gosta de ver Geraldo com Nicota. Todos sofrem no enterro de Odete. Raimundo revela a Nicota que é o seu admirador secreto e garante a Geraldo que não desistirá da amada. Maria Vitória conforta Celeste Hermínia (Marisa Orth). Conselheiro confessa a Vicente que teme ser deixado por Celeste. Celina se diverte com Artur. Eunice se machuca, e Reinaldo a examina. Lucerne pede que Inácio jogue cartas com um de seus clientes. Lucinda ameaça Justino, que procura Inácio. José Augusto (Tony Ramos) e Angélica planejam a festa de aniversário de Mariana. Fernão manipula Tereza. Henriqueta conversa com Izabel e descobre que Inácio não se casou com Maria Vitória. Fernão faz uma proposta a Macário. Celeste termina o relacionamento com Conselheiro.