Nadal desiste de Brisbane, mas confirma presença no Aberto da Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Líder do ranking da ATP, o espanhol Rafael Nadal anunciou na noite desta quarta-feira (27) que não disputará o ATP 250 de Brisbane, na Austrália, torneio que abre o calendário mundial de 2018, apesar de ter início no último dia de 2017, em 31 de dezembro. "Lamento anunciar que não estarei em Brisbane neste ano. Minha intenção era jogar, mas eu ainda não estou pronto depois de uma longa temporada e do início tardio de minha preparação", avisou o tenista em seu perfil no Twitter. A competição, em piso duro, tem caráter preparatório para o Aberto da Austrália. Nadal, no entanto, garantiu presença no primeiro Grand Slam da temporada, com início em 15 de janeiro. "Verei meus fãs australianos quando eu chegar em Melbourne, no dia 4 de janeiro, e começar minha preparação para o Aberto da Austrália", disse. Apesar de ter fechado 2017 como líder do ranking mundial, Nadal perdeu sua última partida neste ano, contra o belga David Goffin, pelo ATP Finals de Londres, em novembro, e optou por abandonar o torneio após o revés, alegando uma lesão no joelho.