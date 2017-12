Cuzco vive dia protestos devido a indulto a Fujimori

Pelo menos seis pessoas foram detidas durante confrontos nessa quarta-feira (27) na cidade de Cuzco, no Peru, entre policiais e manifestantes que protestavam contra o indulto dado ao ex-presidente Alberto Fujimori, informou a imprensa local.

Os confrontos ocorreram nas proximidades do Aeroporto Internacional de Cuzco, com piquetes de manifestantes, que inclusive derrubaram parte de um muro do perímetro do terminal aéreo.

Segundo o jornal El Comercio, durante os incidentes foram detidos seis supostos estudantes da Universidade Nacional San Antonio Abad, que foram levados ao escritório de Segurança do Estado na cidade.

O protesto não afetou o pouso e a decolagem de aviões.

Centenas de estudantes da Universidade de Cuzco percorreram as ruas e, durante a manifestação, queimaram bonecos e outros objetos, o que levou a confrontos com a polícia.

Os manifestantes participaram depois de um comício e anunciaram que, nesta quinta-feira (28), vão se unir a uma manifestação nacional, convocada para rejeitar o indulto a Fujimori.

Outras organizações, como a Federação Departamental de Trabalhadores de Cuzco, também combinaram participar da marcha contra o indulto, informou o Diário de Cuzco.

O protesto de hoje, em nível nacional, foi convocada por organizações civis, sociais, sindicatos e partidos políticos opositores. Na capital, Lima, a concentração será no centro histórico, onde é esperada a presença de milhares de pessoas.