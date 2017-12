Fluminense encerra ano com salários e direitos de imagem em atraso

LEO BURLÁ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O calvário financeiro do Fluminense se arrasta e o clube irá entrar em 2018 com problemas que ainda remeterão o ano que chega ao seu final. Restando três dias para que os fogos de artifício anunciem a virada do calendário, o Fluminense deve ainda um mês dos salários da carteira de trabalho, três de direitos de imagem, 13º salário —este também não pago para demais funcionários do clube— e férias para o seu elenco. O problema se agrava por conta da possibilidade da pedida de rescisão indireta de contratos na Justiça do Trabalho, visto que a Lei Pelé prevê a quebra do vínculo empregatício caso a parte paga via CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) atinja três meses. O clube tricolor não entende que os benefícios de férias e 13º se aplicam nesta categoria, mas fato é que a questão dá margem para discussão jurídica. "O Fluminense está enfrentando um ano muito complicado, mas temos sido o mais transparente que podemos com todos. Nós dissemos que ia atrasar e vamos pagar. Nós honramos tudo o que prometemos para os jogadores, estamos seguros que não entrarão na Justiça por causa disso", afirmou Diogo Bueno, vice-presidente de finanças do Fluminense. A partir de 2018 todos os clubes que aderiram ao Profut (Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro) terão de apresentar CND (Certidão Negativa de Débitos) para disputarem as competições vigentes. Para que o fair play financeiro seja cumprido e punições sejam aplicadas, todas as agremiações deverão estar em dia com seus pagamentos e demais obrigações fiscais, o que torna uma definição do problema algo ainda mais urgente nas Laranjeiras. "Estamos cumprindo quase que à risca as questões do Profut. Nós temos prestado todas as contas e demonstrado às autoridades todo o nosso processo de recuperação", garantiu Bueno. Não há nenhuma data exata ainda prevista para que os débitos sejam quitados, mas Diogo Bueno disse que pretende zerar tudo até o final de janeiro. A delegação do Fluminense embarca no dia 5 para a disputa da Florida Cup. Com pouco dinheiro, o clube tricolor dá passos seguros no mercado e avalia possibilidades de contratações. Com o lateral-direito Gilberto e o volante Jadson muito bem encaminhados, o Fluminense ainda estuda possibilidades de negócios com Gustavo Scarpa, Wellington Silva e Henrique Dourado. A ordem nas Laranjeiras é formar o melhor elenco possível com o mínimo de gastos.