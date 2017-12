Agências bancárias fecham nesta sexta e reabrem terça-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As agências bancárias estarão fechadas nesta sexta-feira (29) ao público e funcionarão apenas para serviços internos, informa a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). Elas voltarão a funcionar na próxima terça-feira (2). A Febraban lembra que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo), bem como os carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas, poderão ser pagos no primeiro dia útil depois do feriado, sem a incidência de multa por atraso. A entidade afimrou ainda que os tributos já vêm com data ajustada em relação ao calendário de feriados (federais estaduais e municipais). As informações são da Agência Brasil. Os clientes podem utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para fazer operações.