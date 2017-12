Guardiola diz que favorito da Liga dos Campeões é 'clube onde Messi joga'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pep Guardiola deu uma resposta bem-humorada em sua entrevista coletiva na última quarta-feira (27) ao ser questionado sobre qual time deve levar a Liga dos Campeões. "Onde o Messi joga? Esse é o clube favorito", brincou o técnico. Apesar de ter indicado o Barcelona, a equipe de Guardiola, o Manchester City, tem chamado atenção na Europa pela grande campanha que faz no Campeonato Inglês —na 20ª rodada, lidera a competição com 15 pontos a mais que o segundo colocado. "As pessoas dizem que dezembro é o pior mês, mas janeiro também e em fevereiro volta outra competição", analisou. O próximo compromisso do City pela Liga dos Campeões será diante do Basel, nas oitavas de final. A equipe entra em campo no dia 13 de fevereiro.