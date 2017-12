'Índice do aluguel' sobe 0,89% em dezembro, mas no ano cai 0,52%

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Usado como referência para reajuste de aluguéis, o IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) registrou alta de 0,89% em dezembro, ante 0,52% em novembro. Contudo, no acumulado desde janeiro, a taxa permaneceu em queda, com deflação no ano de 0,52%. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (28) pela FGV (Fundação Getulio Vargas). O IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo), com peso de 60% do IGP-M, passou de uma variação de 0,66% para 1,24% —em 12 meses, o índice registrou queda de 2,55%. As matérias-primas brutas subiram 2,5%, ante retração anterior de 0,68%, e encerraram 2017 com recuo de 11,35%. O IPC (Índice de Preços ao Consumidor), que responde por 30% do índice geral, subiu 0,30% em dezembro, ante 0,28% no mês anterior, com alta acumulada de 3,14% no ano. Em relação ao INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), a taxa caiu de 0,28% em novembro para 0,14% neste mês, com avanço acumulado em 2017 de 4,02%.