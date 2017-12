São Paulo anuncia Ricardo Rocha no apoio a Raí para gerir o futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ricardo Rocha está de volta ao São Paulo. Após 26 anos do título do Campeonato Brasileiro de 1991, o ex-zagueiro agora fará parte da gestão do departamento de futebol, auxiliando o diretor-executivo Raí na pasta. O anúncio foi feito pelo clube tricolor na manhã desta quinta-feira (28). Assim, Ricardo deixa o cargo de comentarista que ocupava no canal fechado SporTV. Além do título nacional como são-paulinos, Raí e Ricardo Rocha também estiveram juntos na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994. Agora, a parceria será reeditada para gerir o futebol tricolor. Pesa a favor do ex-zagueiro o perfil agregador e o bom trato pessoal. O cargo tem a nomenclatura de coordenador de futebol. Montar uma equipe maior para administrar o futebol era um dos objetivos iniciais de Raí, que entrou para a diretoria no início do mês para substituir Vinicius Pinotti. A chegada de Ricardo Rocha não impede, por exemplo, que Diego Lugano também integre o departamento de futebol, como havia sido sugerido pelo próprio Pinotti anteriormente. O ídolo uruguaio, inclusive, declarou ao jornal "El Observador", de Montevidéu, que considera seriamente a possibilidade de atuar entre a diretoria e a comissão técnica do São Paulo. A missão de Lugano seria mais ligada aos jogadores, enquanto Ricardo Rocha seria o elo com Raí e outros dirigentes. Como jogador, Ricardo fez somente 70 jogos em dois anos pelo São Paulo, mas conquistou três títulos —o Brasileiro e mais dois Paulistas— e ganhou espaço na galeria de ídolos do clube.