Confira dicas para aproveitar o melhor da piscina no verão

Fim de ano, férias e verão combinam com piscina. Com o aumento nas temperaturas, o espaço passa a ser um dos mais requisitados na casa, no clube ou no condomínio. Para desfrutar do melhor que a piscina pode oferecer, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente com relação à segurança e os cuidados com a limpeza. Por isso, a Nautilus reuniu dicas fundamentais para quem quer aproveitar a piscina no verão. Confira abaixo:

Tome uma ducha antes de entrar na piscina

Alguns hábitos de higiene são importantes para que a diversão na piscina seja proveitosa para todos. Tomar um banho antes de entrar na água, por exemplo, é fundamental, pois a ducha retira resíduos de produtos de beleza e outros fluídos que podem contaminar a água da piscina.

Além disso, uma ducha gelada ajuda a manter a temperatura corporal mais próxima da água da piscina, evitando que os usuários sofram choques térmicos.

Segurança em primeiro lugar

Outro ponto fundamental para garantir o melhor uso da piscina, é se preocupar com a segurança de seus usuários. Não deixar objetos espalhados que possam causar quedas e instalar equipamentos de segurança como grades de proteção em ambientes frequentados por crianças ou animais são algumas das medidas que devem ser tomadas.

A piscina também deve ser evitada em dias de chuva, já que os elementos químicos presentes na água são condutores elétricos e podem colocar a vida do banhista em risco com a queda de raios. Instalar sistemas de segurança que protejam o usuário do risco de sucção por ralos, por exemplo, é outra medida importante para tornar a diversão mais segura.

Mantenha sua piscina sempre limpa

Antes de dar um mergulho e curtir momentos de diversão junto da família e amigos, é preciso verificar se a piscina está tratada da maneira correta. Esse cuidado garante que o espaço seja utilizado com segurança, já que a limpeza da água evita a proliferação de microrganismos e bactérias que podem causar doenças.

Um dos modos mais fáceis de garantir que piscina esteja sempre limpa e pronta para uso é a automação dos processos de limpeza. O gerador de cloro, por exemplo, é uma opção para manter a água devidamente tratada, com os níveis corretos de cloro sem que haja necessidade de manipular produtos químicos. O cheiro de cloro, tão incômodo para a maioria das pessoas, também é solucionado com o gerador.

Os principais cuidados que se deve ter com a limpeza da piscina podem ser facilmente automatizados, começando pelo sistema filtrante. O conjunto de motobomba e filtro em perfeito funcionamento garante que a água se mantenha cristalina livre de partículas que a contaminem.

Use protetor solar

O uso do protetor solar é indispensável para aproveitar a piscina no verão. Ele é responsável por proteger pele dos raios UV, que são prejudiciais à sua saúde e pele. Não basta aplicar o produto apenas na hora de ir para a piscina. Seu uso, na verdade, não deve ser exclusivo para os dias quentes, sendo correto utilizar protetor durante todo o ano.

A aplicação deve ser renovada a cada 90 minutos e sempre após um mergulho, pois a água retira parte da proteção do corpo. Os cantos ?escondidos?, como orelhas e nucas, também não deve ser esquecidos.

De olho no sol

Além do uso de protetor solar para proteger a pele, ficar atento aos horários e evitar os momentos de incidência de raios ultravioletas é essencial para que o protagonista do verão não se torne um vilão.

O melhor período para aproveitar a piscina e o sol sem correr riscos é antes das 10h e após as 16h. A exposição ao sol em excesso e fora desses horários pode causar queimaduras e aumentar o risco de câncer de pele. Por isso, todo o cuidado é pouco na hora de se divertir na piscina.