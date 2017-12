Virada de ano vai colocar 'uma Curitiba inteira' nas praias do Paraná

Praias do Paraná passaram a semana com movimento muito grande (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba deverá ter dias de tranquilidade até o começo do ano novo. É que com o feriado de Réveillon, grande parte dos curitibanos estão aproveitando a folga para descer a serra e aproveitar o Litoral paranaense. Sem exageros, é possível afirmar até mesmo que a Capital irá invadir o Litoral. Uma prova disso é que os municípios de Guaratuba e Matinhos irão receber quase 1,7 milhão de pessoas para a virada de ano, considerando a estimativa das duas Prefeituras.

Para se ter noção, isso representa um aumento de 2.348% no contigente populacional dos dois municípios, chegando próximo da população de Curitiba, atualmente em 1,9 milhão, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Se contar os visitantes dos outros cinco municípios do Litoral, não é errado afirmar que serão quase ou mais de 2 milhões de pessoas no Litoral.

“Final de ano vai ser um inferno, com aumento de 20 a 25% no movimento em comparação com o Réveillon passado”, aponta Carlos Dalberto Freire, presidente da Associação de Hotéis, Pousadas, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas e Similares do Litoral Paranaense (Assindilitoral). “Não vai dar nem para andar nas ruas. Colocam Curitiba dentro do Litoral e aí não vai”, complementa, em tom de brincadeira.

Prefeituras preparam shows com trios elétricos e queima de fogos

Em Guaratuba, município com menos de 36 mil habitantes, a expectativa é de 170 mil pessoas comemorando o final de 2017 e o início de 2018. Na Praia Central, um trio elétrico irá agitar a noite a partir das 22 horas, fazendo uma pausa à meia-noite para a queima de fogos, que deverá durar de 10 a 15 minutos. Depois, a festa continua até por volta das 2 horas da madrugada

Já em Matinhos, que possui uma população de 33,4 mil, o movimento será ainda mais intenso, com 1,5 milhão de pessoas celebrando o Réveillon – um aumento de 50% em relação ao ano passado, estimativa que leva em conta o aumento superior a 200% na procura por hospedagem na região.

Ao longo da noite, dois trios elétricos, o Avassalador e o Tremendão, agitarão a galera, um localizado na esquina da Rua Cambará com a Avenida Atlântica, outro na Rua das Hortências, no Balneário Norte. À meia-noite, de 12 a 15 minutos de queima de fogos em três pontos diferentes, um na esquina da Rua Alvorada com a Avenida Atlântica, outro na Rua Londrina com a Avenida Atlântica e o último no Pico de Matinhos, na região central da cidade.

Em Pontal do Paraná haverá queima de fogos nos balneários de Praia de Leste, Santa Terezinha, Ipanema, Shangrilá e Pontal do Sul. Um trio elétrico que deve percorrer alguns dos balneários.

Desde a semana que antecedeu o Natal, o movimento nas praias do Paraná é grande. Ao longo desta semana, a BR-277, que liga a Capital ao Litoral, apresentou um grande fluxo de veículos. A Ecovia estima que 355 mil veículos irão circular nos dois sentidos da rodovia entre este fim de semana e a noite da próxima segunda-feira.