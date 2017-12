No Réveillon,49% das pessoas querem usar roupa nova

Na tradição, a cor da roupa usada na virada de ano realiza desejos (foto: Franklin de Freitas)

Quase metade dos brasileiros pretendem passar o réveillon de roupa nova. É o que indica uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) divulgada ontem. Segundo a pesquisa, 49% dos entrevistados pretendem comprar roupas, calçados e acessórios para usar na passagem de ano, além dos gastos com a ceia de Ano Novo.

Segundo o levantamento, em média, a pretensão de gastos com viagens, ingresso para clubes, ceia e roupas novas deve ser de R$ 282,20 — valor acima da intenção de gastos em 2016, que foi de R$ 263,06; e maior entre os homens (R$ 332,31). a pesquisa também identificou que 84% dos consumidores já decidiram onde pretendem comemorar a passagem de ano.

Em Curitiba, shoppings estão movimentados desde o começo da semana e a maioria já realiza promoções e queimas de fim de ano.