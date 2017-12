Ano velho termina com chuvas e trovoadas. Ano novo começa ameno

A previsão do tempo para os próximos dias não diferem dos últimos no Paraná. As condições para instabilidade permanecem altas no Estado até a virada do ano, com possibilidade de chuvas e trovoadas em todas as regiões, inclusive Curitiba e Litoral. Em Curitiba, a cobertura de nuvens também permance alta, mas as temperaturas não caem muito.

Na virada do ano, deve chover em pancadas ao longo da tarde e da noite. As temperaturas devem oscilar no último dia do ano entre mínima de 16ºC e máxima de 28ºC na Capital. No primeiro dia de 2018, a máxima em Curitiba tem previsão de 26ºC, e na terça-feira a máxima deve ficar em 24ºC.

A previsão de longa data aponta que a partir do dia 4 de janeiro, a chuva dê uma folga, e o sol volta a aparecer no Paraná, aumentando os índices de temperatura. Em Curitiba pode fazder muito calor até o primeiro fim de semana de 2018. No interior, as temperaturas ficam acima dos 30ºC facilmente.