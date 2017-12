A Receita Federal no Porto de Paranaguá apreendeu, nesta quinta-feira (28), cerca de 69 quilos de cocaína e pasta base de coca escondidos em um contêiner refrigerado vazio. A droga estava em um teto falso. A origem da droga ainda é desconhecida, e os responsáveis pelo contêiner serão investigados pela Polícia Federal.

Foz do Iguaçu

Também nesta quinta, em Foz do Iguaçu, a Receita encontrou um grande valor em dinheiro que entrava no País pela Ponte da Amizade. Eram cerca de R$ 70 mil não declarados que eram trazidos por dois ocupantes no veículo, com placa de Santa Terezinha do Itaipu.