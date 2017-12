Lavouras ocupam apenas 7,6% do território brasileiro, mostra estudo

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, apresentará dados da agência especial norte-americana (Nasa, na sigla em inglês), em Berlim, Alemanha, demonstrando que o Brasil utiliza apenas 7,6% de seu território com lavouras, somando 63.994.479 hectares. O dado coincide com um estudo da Embrapa de 2016.

O ministro foi convidado para discursar na abertura do painel “Moldar o Futuro da produção animal de forma sustentável, responsável e produtiva”, no Fórum Global para Alimentação e Agricultura (GFFA), a realizar-se durante a Semana Verde Internacional, no período de 18 a 20 de janeiro.