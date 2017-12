Assembleia fecha 2017 sem votar ‘Escola sem partido’

Pedido de vistas coletivo adiou votação de projeto na CCJ da Assembleia (foto: Sandro Nascimento/Alep)

A Assembleia Legislativa fechou o ano de 2017 sem votar o polêmico projeto “Escola sem partido”, pelo qual a bancada evangélica pretende restringir discussões sobre política, sexualidade e religiosidade nas escolas públicas estaduais sob a justificativa de combater uma suposta “doutrinação” por parte dos professores. O projeto, apresentado em dezembro de 2016, “estacionou” na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, por falta de consenso entre os parlamentares.

A proposta – assinada pelo deputado Ricardo Arruda (PEN), pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus – repete praticamente o mesmo texto de projetos semelhantes que vêm sendo apresentados por parlamentares evangélicos em câmaras municipais e assembleias de todo o País. Ela estabelece que seria proibido “em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdo ou a realização de atividades de cunho religioso ou moral que possam estar em conflitos com as convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes”. O projeto prevê ainda que alunos e pais de estudantes poderão fazer denúncias anônimas contra os professores à Secretaria de Educação. Os professores ficariam também proibidos de estimular “seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas”. Em caso de descumprimento da norma, os professores estariam sujeitos a processos administrativos e sofrer punições que chegariam à demissão.

Uma proposta já havia sido apresentada por 13 deputados da bancada evangélica em 2015, mas acabou sendo arquivada a pedido dos próprios autores. Na época, deputados temiam um novo confronto com os professores da rede pública estadual caso o projeto fosse aprovado. Na ocasião, a APP-Sindicato chegou a afirmar que a proposta seria uma retaliação dos parlamentares pelas greves da categoria que culminaram no confronto de 29 de abril de 2015, no Centro Cívico, que resultou em mais de 200 feridos, durante a votação, pela Assembleia, de medidas de ajuste fiscal do governo estadual.

A nova versão do projeto só entrou na pauta da CCJ em outubro, o que gerou reclamações de Arruda pela demora. O autor chegou a bater boca em plenário com o relator, deputado Edson Praczyk (PRB), pastor da igreja Universal do Reino de Deus, que pediu a retirada da matéria de pauta. No dia 24 de outubro, o projeto voltou à discussão, mas teve a votação novamente adiada por um pedido de vistas coletivo.

Trevas - O vai e vem reflete a falta de acordo sobre o assunto. O líder do governo na Assembleia, deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB), declarou-se pessoalmente contrário à proposta, afirmando que trabalharia contra sua aprovação, por considerá-la um “retrocesso” e um “retorno” às trevas. Por causa disso, o líder governista foi alvo de um “ataque virtual” de membros do Movimento Brasil Livre (MBL), que publicaram um post no Facebook com os números do telefone do gabinete do parlamentar e de seu celular. Depois de receber ligações de várias partes do País, além de ser xingado nas redes sociais, Romanelli teve que suspender sua página no Facebook.

No início de novembro, a seção paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/PR) divulgou nota afirmando que o projeto é “manifestamente inconstitucional” e pretende estabelecer um “verdadeiro regime de vigilância sobre o ensino e a aprendizagem” no Estado.