Comissão da Câmara de Curitiba ignora parecer contrário

Na Câmara Municipal de Curitiba, o projeto “Escola sem partido” foi aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça, no último dia 29 de novembro, apesar de parecer contrário da Secretaria Municipal de Educação. A matéria agora aguarda parecer da comissão de Serviço Público.

Em seu relatório, o vereador Cristiano Santos (PV) admitiu que o projeto poderia representar “um eventual entrechoque de princípios constitucionais, qual seja a liberdade de consciência e crença face a liberdade de ensinar”. Mas que isso deveria ser decido em plenário.

A Secretaria Municipal de Educação afirmou ser contrária à iniciativa, afirmando que a escola “é um espaço de pluralidade de ideias e que o trabalho docente é exercido fundamentado pela liberdade em desenvolver aulas em que o conhecimento científico seja abordado de forma crítica”.

No último dia 20, a proposta também recebeu parecer contrário da Comissão de Educação da Câmara. “A preocupação com a doutrinação dos estudantes nas escolas municipais, pano de fundo da proposição, pode até ser legítima e deve ser discutida, contudo o projeto apresenta diversos vícios formais e materiais, contendo aspectos explicitamente inconstitucionais”, afirmou o presidente da Comissão, vereador Professor Euler (PSD). Ele lembrou ainda que, diante da proliferação de iniciativas como essa pelo Brasil, também já se manifestaram contrariamente à “Escola Sem Partido” instituições como a Advocacia Geral da União (AGU), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Fórum Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Educação.