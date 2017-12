O jornalismo na TV ainda não tem a atenção que merece

Em todo e qualquer balanço que se faça da televisão deste 2017, o jornalismo sempre vai aparecer com grande destaque. Foi outro ano em que, por tudo que acontece em nosso país, às avessas com crises intermitentes na política e economia, fez crescer ainda mais o interesse pelos canais de informação. De estarrecer que eles, os especializados ou que trabalham com a notícia, continuem sendo tão poucos, apenas GloboNews e BandNews, cada um dentro dos seus limites e possibilidades. Se considerarmos as inúmeras emissoras que integram qualquer pacote de TV paga e os tantos ananases que os compõem, iremos verificar que o investimento na área da informação, no todo, é quase nenhum. Percentualmente, baixo demais. Uma luzinha no fim do túnel, se existe ou não passa de ilusão de ótica, é o prometido canal de informação pela Simba. Mas será que ele vem? Duvideodó..

Não andou

O desejo de alguns da Record em diminuir o espaço da igreja nas madrugadas, através de produtos mais competitivos no horário e com isso aumentar sua média de audiência, não foi em frente. Encontrou resistências. Fortes resistências.

Não tem como

O dinheiro da igreja pelo espaço da madrugada é indispensável, até por questões contábeis e fiscais. E considerado indispensável para a saúde da Record. Sem ele, viver só do que a TV produz e arrecada, seria muito mais difícil. Impossível até.

Nada além

Adriane Galisteu eliminada na semifinal da ‘Dança dos Famosos’, brecou por ali a sua relação com a Globo. Embora existissem outras possibilidades de trabalho, nenhuma andou. Pelo menos até agora.

Folga cronometrada

Existe, entre os atores, a conscientização que folgas mais longas, com novela no ar, são praticamente impossíveis. Mesmo em período do Natal e Ano Novo. Pessoal de ‘O Outro Lado do Paraíso’ que o diga.

Acertou a mão

A propósito de ‘O Outro Lado do Paraíso’ impossível não reconhecer os efeitos da virada na novela. Walcyr Carrasco foi direto ao ponto. Assimilando rapidamente o que não funcionava, ele mexeu com extrema habilidade onde foi necessário.

Falando nisso

Por que nas vinhetas de aberturas das novelas e nem mesmo nos créditos de encerramento nenhuma faz menção ao nome da música-tema? Curioso é que a escolha de cada uma, antes da estreia, sempre dá muito trabalho e, por vezes, envolve negociações complicadas. Depois, nem tchuns.

Situação de sempre

Em novelas, obra aberta, que permite ao autor mexer pontualmente onde mais funciona, é comum o crescimento de determinados personagens com o correr da história. Vai muito do desempenho de cada um e da aceitação do público.

Situação de agora

Em ‘O Outro Lado do Paraíso’, Mayana Neiva é um caso que chama atenção. Leandra, no começo da novela, não se mostrou uma personagem com muito futuro. Aos poucos, no entanto, sabendo usar o seu lugar, o papel foi crescendo a ponto de se tornar indispensável no conjunto da trama.

Mexida na Band

Está sentado? Então anota: no comecinho de janeiro agora, a Band deve anunciar o nome do Mário Baccei, vice-presidente de Rádios do Grupo Bandeirantes, como novo homem forte do departamento comercial. Será colocado num posto acima de Nilson Moysés, colocado como diretor em agosto.

Capa de revista – Mariana Goldfarb, apresentadora, namorada do Cauã Reymond e capa da VIP de janeiro, sai na revista com direito a texto do craque Ruy Castro. Na entrevista, entre outras declarações, ela diz que “não era muito paquerada quando adolescente. Como tinha pouco peito, eu usava dois sutiãs, meia e algodão como recheio”.

