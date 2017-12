Vai ficar em Curitiba? Tem Rock n’roll até o ano que vem

31 sexta-feira: Valvula Vapor no Crossroads: sucessos do rock nacional (foto: Hana Lidia) 30 sábado: Banks no Sheridan’s: show em parceria com a banda Sex Machine (foto: Divulgação) 31 domingo: Valvula Vapor no Crossroads: sucessos do rock nacional (foto: Divulgação) 31 domingo: Crackerjack Band no Crossroads: repertório visita clássicos do rock (foto: Divulgação)

No fim de ano, é comum os curitibanos passarem os últimos dias fora da cidade – normalmente, no Litoral do Paraná. O dia 1º de janeiro cairá numa segunda-feira, o que faz com que a data fique emendada ao fim de semana anterior (sábado 30 e domingo 31). Mas não é por isso que o curitibano não terá opção de música à noite se ficar na cidade neste fim de semana. Alguns bares de Curitiba estão com programação especial para as datas – inclusive para a virada de ano.

No bar Soviet, duas festas encerram o ano, nos dias 29 e 30 de dezembro, sexta-feira e sábado. A Soviet Station da sexta tem os DJs ADRN, Duda Rezende, Fefo e LuMo com muito pop, EDM e funk. Da abertura da casa até 1 hora, há vodka Orloff e Catuaba em dobro. A Sol Premium long neck sai a R$ 7 e o Moscow Mule com Orloff a R$ 12 a noite toda.

Já no sábado acontece a Stardust, festa que agita a pista com muito R&B, EDM e pop. Os DJs ADRN, Duda Rezende, Fefo, LuMo e Vitor Cruz animam a noite a partir das 23h. Até 1h, há double dose de Orloff e de gim Seagram’s. Durante toda a noite, o Gin Tônica com gim nacional sai a R$ 15 e o combo com dose de Jose Cuervo Gold ou Silver mais uma Heineken long neck fica por R$ 20.

No Sheridan’s Irish Pub, o sábado (30) contará com shows de Banks e Sex Machine no Especial Réveillon, com abertura da casa às 19 horas. A noite marca o fim da programação do pub para o ano, encerrando em grande estilo. Banks abre a noite com suas interpretações de hits britânicos, como Queen e Oasis. A casa permanece fechada nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, retornando à programação normal no dia 2 (terça) com show de Legião Urbana Cover Curitiba.

O Crossroads, por sua vez, vai abrir as portas na noite de domingo, dia 31 de dezembro, para o “New Year´s Rock”, uma festa de Reveillon ao som do estilo musical mais democrático do planeta: o rock! Para brindar a chegada do Ano Novo, as bandas Válvula Vapor, Drive True e Crackerjack Band vão se revezar no palco. Pratas da casa e já bem conhecidas do público do Cross, os grupos vão fazer o que fazem de melhor, destilar o rock e suas vertentes noite adentro.

A Crackerjack Band apresenta seu repertório que visita os grandes clássicos do rock. A Válvula Vapor traz na bagagem os clássicos do rock nacional, enquanto o Drive True prepara o cardápio sonoro regado a muito grunge e rock. Os ingressos já estão à venda no Crossroads e custam R$ 50,00 ou R$ 150,00 (entrada + valor total revertido em consumação).

Serviço

Soviet Station

Atrações: DJs ADRN, Duda Rezende, Fefo e LuMo

Onde: Soviet Club (Rua Bispo Dom José, 2277 – Batel)

Quando: Hoje, a partir das 23 horas

Quanto: R$ 25. Com nome na lista do Soviet App, o cliente paga R$ 15 até 1h.

Stardust

Atrações: DJs ADRN, Duda Rezende, Fefo, LuMo e Vitor Cruz

Onde: Soviet Club (Rua Bispo Dom José, 2277 – Batel)

Quando: Amanhã (30), a partir das 23 horas

Quanto: R$ 30. Com nome na lista do Soviet App, o cliente paga R$ 20 até 1h.

Réveillon no Sheridan’s

Atrações: shows de Banks + Sex Machine

Onde: Sheridan’s Irish Pub (Rua Bispo Dom José, 2315 – Batel)

Quando: sábado, 30 de dezembro. Abertura da casa às 19h

Quanto: R$ 10

New Year’s Rock

Atrações: Válvula Vapor, Drive True e Crackerjack Band

Onde: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: Domingo, 31 de dezembro, a partir das 23 horas

Quanto: 1º lote promocional. R$ 50 ou R$ 150 (entrada + consumação).