Arsenal vence Crystal Palace em dia de marca histórica para treinador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Técnico do Arsenal desde 1996, Arsene Wenger, 68, igualou nesta quinta-feira (28) o recorde de Alex Ferguson de 810 partidas no comando de uma equipe na Premier League, o Campeonato Inglês. E Wenger foi presenteado com uma vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Crystal Palace, fora de casa, pelo encerramento da 20ª rodada. Com o resultado, o Arsenal segue para a quinta colocação do campeonato, com 37 pontos, empatado com o Tottenham. Mustafi e Alexis Sanchez (duas vezes) fizeram os gols do Arsenal, enquanto Townsend e Tomkins deixaram a marca para os anfitriões. No domingo, o Arsenal volta a campo para enfrentar o West Brom, fora de casa, em jogo no qual Wenger se estabelecerá como o técnico com mais jogos na história da competição. Durante os 21 anos no comando do Arsenal, faturou por três vezes o Campeonato Inglês e tem 57% de aproveitamento de vitórias. Com a mesma quantidade de jogos, Ferguson levou 13 taças.