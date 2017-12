Temer desiste de viagem ao RJ para o Ano-Novo

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer desistiu de viajar para o Rio de Janeiro e deve permanecer em Brasília no feriado do Ano-Novo. Ele cogitou embarcar nesta quinta (28) para a base militar Restinga de Marambaia, mas avisou à equipe presidencial que desistiu por causa da previsão de tempo chuvoso. Nos últimos dias, o presidente tem reclamado de desconforto por causa de sonda urinária colocada há duas semanas, após cirurgia de desobstrução da uretra. A expectativa é de que, nos próximos dias, Temer viaje para a capital paulista para nova bateria de exames. Por conta do procedimento, o presidente já cancelou duas viagens oficiais: para o Sudeste Asiático e para Alagoas. A orientação médica é de que ele evite viagens de longa distância e permaneça o máximo possível em repouso em Brasília. Aos 77 anos, o mais velho presidente da história do Brasil, Temer sofreu três intervenções médicas nos últimos meses: para conter um sangramento na próstata, colocar um stent em artérias coronárias e desobstruir a uretra.