Venezuelanos protestam por falta de pernil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Centenas de venezuelanos protestaram na noite de quarta-feira (27) e na manhã desta quinta (28) para cobrar a promessa feita pelo regime de Nicolás Maduro de vender carne de porco subsidiada para as festas de fim de ano. A distribuição do produto seria feita pelos Comitês Locais de Abastecimento e Produção (Claps), programa alimentar chavista, mas a quantidade foi insuficiente. A frustração chegou às ruas, no que foi apelidado nas redes sociais de "revolta do pernil". Os atos ocorreram em Caracas e em dez dos 23 Estados. A falta da carne se somou às reclamações pela escassez de outros alimentos, remédios, gasolina e gás, que perdurou por todo o mês. Em discurso na quarta, Maduro acusou Portugal de ter sabotado a chegada da parte do pernil que tiveram que importar -mesmo argumento usado para justificar a falta de outros produtos, inclusive os produzidos localmente. "Nos sabotaram. Posso nomear um país: Portugal. Nós compramos o porco, assinamos os acordos, mas eles buscaram as contas bancárias dos navios", disse o ditador. O chanceler português, Augusto Santos Silva, negou que o governo seja responsável por impedir a compra. "Vivemos numa economia de mercado. Companhias são responsáveis por exportações." A Raporal, empresa que recebeu a encomenda dos pernis, disse que a mercadoria não foi enviada porque o regime deve € 40 milhões (R$ 158 milhões) à companhia. A oposição ironizou o novo caso de escassez. "Ele provavelmente vai culpar Cristóvão Colombo pela hiperinflação", criticou o antichavista exilado Antonio Ledezma.