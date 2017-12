Craque Weah é eleito presidente da Libéria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol George Weah, 51, foi eleito presidente da Libéria, derrotando o governista Joseph Boakai, vice-presidente de Ellen Johnson Sirleaf, declarou a comissão eleitoral do país. Weah obteve 61,5% dos votos, contra 38,5 de Boakai na disputa do segundo turno, informou nesta quinta (28) a comissão eleitoral com 98,1% das urnas apuradas.

O craque deve assumir em 22 de janeiro um mandato de seis anos. Em um país marcado pela pobreza, e onde a maior parte dos cidadãos não possui energia elétrica constante nem água potável, será a primeira transição democrática desde 1944. Sirleaf foi eleita nas urnas, mas assumiu o poder das mãos de um governo transitório pós-guerra.

Na sede da Coalizão para Mudança Democrática perto da capital, Monróvia, Weah chorava ao cumprimentar simpatizantes da varanda. "Camaradas liberianos, sinto profundamente a emoção de toda a nação", afirmou em uma rede social. "Meço a importância dos resultados e a responsabilidade da imensa tarefa que abraço hoje. A mudança está a caminho." "O sucesso de George Weah é a vitória de todo o país", disse o engenheiro Randall Zarkpah. "Eu me sinto como alguém que está doente e recebe remédio. Vai ser bom para o país. É o rei George!"

Weah cresceu na favela de Clara Town, em Monrovia, antes de se tornar um atleta cuja carreira em clubes da Europa, como Paris Saint-Germain, Milan e Manchester City, faria dele o primeiro africano a receber o troféu Bola de Ouro, honraria máxima do futebol, em 1995. Ele se aposentou dos campos em 2003, aos 37 anos. Seu sucesso no esporte o ajudou a capitalizar nas urnas a insatisfação com os 12 anos sob Sirleaf, 78.

PERCALÇOS

Críticos de Weah, porém, afirmam que o jogador convertido em político tem poucas propostas concretas para combater a pobreza --a Líbéria ocupa o 170º lugar, de 178 países, em PIB per capita, segundo o Banco Mundial. Também chama a atenção o fato de sua vice, Jewel Howard-Taylor, ser ex-mulher de Charles Taylor, ex-presidente que hoje cumpre pena de 50 anos de prisão no Reino Unido por crimes de guerra na vizinha Serra Leoa. "Acho que Weah não está apto para o trabalho. Ele verá isso", disse Anthony Mason, 34, na sede do Partido Unidade, de Boakai.

Weah, que concorreu inicialmente com outros 19 candidatos, deve sair vitorioso em 14 dos 15 condados da Libéria no segundo turno, segundo resultados parciais. O comparecimento na votação foi de 56%. Boakai reagiu dizendo duvidar que a votação tenha sido "livre, justa e transparente", sem elaborar. Ele não disse se contestará o resultado. O segundo turno das eleições, realizado na terça (26), foi adiado em mais de um mês após Boakai e outro candidato alegarem fraude no primeiro turno, em outubro, em um recurso que a Suprema Corte rejeitou neste mês.

O governo da vencedora do Nobel da Paz Ellen Johnson Sirleaf cimentou a paz no país do oeste da África, após a guerra civil acabar em 2003. Mas críticos -sobretudo jovens- dizem que seu governo foi marcado por corrupção e que ela fez pouco para tirar os liberianos da pobreza, situação de 2 de cada 3 dos 4,6 milhões de habitantes. A Libéria também foi atingida por uma crise do Ebola, que matou milhares entre 2014 e 2016, época em que o país lidava com a queda nos preços do minério de ferro, segundo principal produto de exportação do país (o primeiro são navios cargueiros).

Weah, que recebeu 38% dos votos no primeiro turno, já tinha se candidatado a presidente em 2005, quando perdeu para Sirleaf, e foi vice na chapa de Winston Tubman, em 2011, eleição também vencida por Sirleaf. Em 2014, o ex-jogador foi eleito senador. Fundada em 1847 por ex-escravos saídos dos EUA, a Libéria é a república moderna mais antiga da África.