Maduro agradece Brasil e Canadá por expulsar diplomatas do país

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador venezuelano, Nicolás Maduro, ironizou o Brasil e o Canadá pela expulsão de diplomatas venezuelanos agradecendo os países por "acatarem" a decisão da Assembleia Constituinte, que ambos não reconhecem. "Me agrada muito [...] que o governo não eleito de extrema direita do Brasil e o governo com complexo imperialista, de extrema direita e racista do Canadá tenham reconhecido o poder plenipotenciário da Assembleia Nacional Constituinte", disse, em discurso na quarta (27). A expulsão dos diplomatas venezuelanos foi uma reação à decisão da presidente da Constituinte, Delcy Rodríguez, de declarar "persona non grata" o embaixador brasileiro Ruy Pereira e o encarregado de negócios canadense, Craig Kowalik. Pereira e Kowalik foram expulsos no sábado (23) e tinham até 72 horas para deixar a Venezuela -o brasileiro estava em Brasília quando da decisão. A medida de reciprocidade foi anunciada pelo Brasil na terça (26). Com isso, deixaram seus postos o encarregado de negócios em Brasília, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, e o responsável pela embaixada em Ottawa. As relações entre Brasília e Caracas foram congeladas em agosto de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, considerado um golpe pelo regime chavista, do qual o PT é aliado. Na ocasião, os venezuelanos retiraram seu embaixador e a delegação no Brasil passou a ser liderada por Delgado Maldonado. Já Pereira voltou à Venezuela em julho. Na época, o Itamaraty argumentou que era melhor manter o diplomata lá para preservar a capacidade de interlocução com o regime de Maduro.