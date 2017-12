Bono sugere que música de hoje é 'coisa de menininha'

Bono Vox não está muito feliz com o estado do rock atualmente. Em entrevista à revista ‘Rolling Stone’, o vocalista do U2 declarou que acredita que a música “ficou muito feminina”. Bono usou a palavra “girly”, que traz a ideia de feminilidade com toque infantil – ou “menininha”. O desabafo veio em resposta ao questionamento do repórter, que perguntou se Bono acreditava que uma revolução do rock estava por vir. Ele reclamou do atual estado desse estilo musical para o público masculino. “Acho que a música virou muito feminina. E há um lado bom nisso, mas o hip-hop é o único lugar para a raiva adolescente dos garotos neste momento - e isso não é bom. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu tinha muita raiva em mim”, declarou.

Redes sociais

Bruna Marquezine posta foto dando ‘sarrada’ em porta e vira piada

A atriz Bruna Marquezine causou alvoroço em seu Instagram ao publicar uma foto sua dando uma “sarrada” em uma porta, em foto tirada para um ensaio fotográfico de uma revista. Diversos internautas brincaram com a pose de Bruna, afirmando que gostariam de ‘ser’ a porta e invejando o objeto. Outros ainda compararam a porta a Neymar, seu ex-namorado. “Na outra encarnação, quero ser a porta da Marquezine”, brincou um seguidor. “Essa porta é mais feliz que a minha vida”, disse outro. Até o momento, a foto já teve mais de 600 mil curtidas e 10 mil comentários.

Celebridades

Celso Portiolli diz que faz botox, sobrancelha e unhas, mas não é vaidoso

Aplicação de botox, ajuste de sobrancelhas e idas à manicure. Esses são alguns dos cuidados de beleza que Celso Portiolli adotou para si e acabou revelando à apresentadora Eliana, que foi até a casa de seu colega de emissora para gravar uma entrevista para seu programa. “Faço botox a cada três meses, a sobrancelha e as unhas, e não sou vaidoso”, brincou.

Babado

Deputada é assaltada e acaba ironizada nas redes sociais

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) teve o carro roubado em um assalto no bairro Chácara das Pedras, na zona norte de Porto Alegre, no noite de quarta-feira (27). Ela estava em frente à própria casa, carregando com bagagem o seu Citroen C3 para uma viagem quando, por volta das 19h, três ou quatro bandidos a acordaram. Ela estava sozinha. Pelo menis um dos criminosos estava armado. Maria do Rosário é ferrenha defensora do desarmamento. “Agora ela tem que contar com uma polícia armada para tentar recuperá-lo”, ironizaram alguns internautas.

Shows

Shakira suspende turnê por problemas nas cordas vocais

A cantora Shakira anunciou ontem a suspensão de sua turnê mundial devido a um problema em suas cordas vocais. A colombiana disse esperar resolver a situação até junho de 2018, quando deve voltar a se apresentar. “Apesar de eu esperar ter as cordas vocais recuperadas a tempo para retomar a turnê em janeiro, e depois de explorar muitas opções em busca deste objetivo, aceitei que esta lesão simplesmente precisa de mais tempo e cuidado para curar”, afirmou Shakira em comunicado publicado em seu site.

No Rio

Presépio que retrata gays e prostituta é retirado de exposição

Um presépio que retrata a sagrada família ao lado de um casal homossexual e uma prostituta foi retirada de uma exposição gratuita em um convento franciscano no centro do Rio. A obra, do artista Luciano Almeida, 38 anos, foi criticada por grupos contrários à presença no presépio das figuras entre as imagens santas. Devido à pressão, a Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, ligada à igreja católica, com sede em São Paulo, decidiu retirar a obra de uma exposição no convento de Santo Antônio, no centro do Rio. A ordem faz todo ano no Natal exposições de presépios em conventos pelo país. Segundo o autor, a polêmica nasce da má compreensão da mensagem.

Níver do dia

Jon Voight

Ator canadense

79 anos