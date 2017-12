Ano de 2018 será de grandes estreias nos cinemas

Jumanji: a primeira das grandes estreias prometidas para 2018 (foto: Divulgação)

Já na primeira semana de janeiro dois grandes lançamentos movimentam o dia 4: ‘Jumanji’ e ‘Viva – A Vida é Uma Festa’, spin-off do sucesso dos anos 90 e a mais nova animação da Pixar; respectivamente. No fim do mês (25) estreiam ‘The Post – A Guerra Secreta’, de Steven Spielberg com Meryl Streep e Tom Hanks, e o capítulo final da trilogia ‘Maze Runner’ intitulado ‘A Cura Mortal’.

No primeiro dia de fevereiro chega aos cinemas o favorito para várias indicações ao Oscar: ‘A Forma da Água’ de Guillermo del Toro. Na semana seguinte (8) outra franquia se encerra com ‘Cinquenta Tons de Liberdade’. Enquanto no dia 15 será a vez do último herói da Marvel se apresentar: o ‘Pantera Negra’.

Uma nova Lara Croft surge com Alicia Vinkander em ‘Tomb Raider – A Origem’ no dia 15 de março. Já o dia 22 trará o drama bíblico ‘Maria Madalena’ e a reaparição de monstros gigantes em ‘Círculo de Fogo: A Revolta’. No dia 29 uma homenagem ao mundo geek com ‘Jogador Nº1’, e ‘Uma Dobra no Tempo’, nova produção cheia de magia da Disney.

Abril será o mês dos heróis, iniciando no dia 12 com a chegada da nova turma X-Men: ‘Os Novos Mutantes’. O heroico The Rock encara mais um longa de ação em ‘Rampage: Destruição Total’ no dia 19. Já o melhor ficou para o fim do mês (26) no filme mais aguardado do ano, a reunião de todos os super-heróis em ‘Vingadores: Guerra Infinita’.

Dia 17 de maio trará Lady Gaga protagonizando ‘Nasce Uma Estrela’ junto de Bradley Cooper. Podendo sofrer alterações ainda, ‘Solo: Uma História Star Wars’ está programado para 24 de maio. Enquanto no último dia do mês (31) chega às telonas ‘Deadpool 2’.

Com grandioso elenco feminino, ‘Oito Mulheres e Um Segredo’ estreia 7 de junho. No dia 21 é a vez do sucesso mundial ‘Jurassic World’ retornar com a continuação ‘Reino Ameaçado’. Uma semana depois (28) é a hora dos jovens adultos delirarem nos lançamentos de ‘Os Incríveis 2’ e ‘Turma da Mônica: Laços’, primeira adaptação com atores dos quadrinhos de Mauricio de Souza.

Grandes continuações irão marcar julho, começando com ‘Homem-Formiga e a Vespa’ no dia 5. O dia 19 trará o retorno dos musicais de ABBA com ‘Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!’. Já ‘Missão Impossível’ 6 aterrissa por aqui na última semana do mês (26).

Após grande recesso de estreias renomadas, o único lançamento de impacto será ‘Venom’ apenas em 4 de outubro. O agito retorna já no primeiro dia de novembro com duas produções renomadas sendo lançadas: ‘O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos’ da Disney e ‘X-Men: Fênix Negra’, certamente as datas serão alteradas para evitar tamanho embate. O feriado do dia 15 receberá uma sequência bem esperada pelos fãs de Harry Potter com ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grinderwald’.

O último mês do ano não poderia trazer nada menos do que produções muito esperadas pelo público. Dia 13 marca a chegada da mais nova obra de Peter Jackson aos cinemas com suas ‘Máquinas Mortais’. O ‘Aquaman’ de Jason Momoa enfrenta Emily Blunt e seu ‘A Volta de Mary Poppins’ pelas atenções no dia 20, outra troca deve ocorrer em prol da não colisão de datas. Enquanto a última grande estreia do mês (27) será o primeiro spin-off da franquia Transformers, um filme voltado na história do Bumblebee.

TELEVISÃO

Saiba tudo sobre a nova temporada de Black Mirror

Sucesso de crítica e público, a série britânica Black Mirror está a uma semana de ganhar novos episódios. Alavancada desde o ano passado pela Netflix, a quarta temporada chega ao serviço de streaming dia 29 de dezembro. A empresa conseguiu manter em sigilo toda a inédita leva de capítulos, gerando grande expectativa nos assinantes.

Culpada por criar as mais diversas paranóias na nossa mente, a série é uma obra de Charles Brooker. No formato de antologia, são telefilmes de 1 hora com temas envolvendo novas tecnologias e um tom obscuro/satírico para nos perturbar. Black Mirror alcançou um patamar elevado e de reconhecimento internacional, tanto que ganhou recentemente dois prêmios Emmyde melhor filme feito para TV pelo maravilhoso episódio San Junipero, o quarto da 3º temporada.

Após esta breve introdução, vamos ao que mais interessa no momento: como será a quarta temporada? Serão novamente seis episódios, assim como a última, demanda dobrada se comparado às duas primeiras quando ainda era feita pelo Channel 4. E prepare-se, pois teremos histórias das mais variadas; desde uma “paródia” de ‘Star Trek’ até uma película inteiramente em preto e branco, com temas abordando racismo, superproteção, relacionamentos virtuais e memórias.

TECNOLOGIA

Jogo de Harry Potter para smartphone é anunciado

Se Pokemon Go causou um alvoroço enorme, imagina o efeito do universo mágico de JK Rowling. As empresas Portkey e WB Games anunciaram o novo jogo “Harry Potter: Hogwarts Mystery”, RPG para dispositivos móveis inspirado em Harry Potter. E sem maus agouros, a coruja da escola estará disponível no celular mais próximo já em 2018.

No game os jogadores poderão criar seu próprio personagem estudante da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Em 2016 um jogo parecido foi lançado, “Maguss” usou a mesma premissa do bem-sucedido Pokemon Go com elementos dos livros de Harry Potter, mas definitivamente não foi oficializado pela franquia. O novo aplicativo mobile desenvolvido pela Jam City e licenciado pela Warner Bros Interactive Entertainment simulará a experiência das aulas conhecidas dos livros do bruxo, como Defesa Contra a Arte das Trevas e Poções. O jogador também será selecionado para uma das quatro casas (Grifinória, Corvinal, Sonserina e, a melhor, Lufa-Lufa) e pode encontrar os animais fantásticos e aprender a lançar os feitiços que todo mundo já sente falta de ver nas telonas do cinema.

Últimos dias para conferir o túnel de luzes

O Túnel de Luzes do Shopping Mueller encanta adultos e crianças. Inspirado no que há de mais moderno e encantador em iluminação, o túnel está localizado na entrada da Avenida Cândido de Abreu com 60 metros de extensão e 8 metros de altura. O espetáculo fica no mall até o dia 31 de dezembro.

O túnel conta com milhares de microlâmpadas que acendem conforme a música que estiver tocando, iluminando o caminho de entrada no Shopping Mueller. O túnel conta com apresentações de dez minutos com intervalos de 30 minutos, exibindo diversas combinações de iluminação e de sincronismo com músicas natalinas. As apresentações acontecem sempre às 19h30; 20h; 20h30; 21h; 21h30; e 22h.