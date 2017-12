Quina, Timemania e Dupla-Sena acumulam nesta quinta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador levou o prêmio principal do concurso 4.567 da Quina, sorteado nesta quinta (28). O próximo prêmio deverá ser de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados foram: 31, 38, 46, 65, 79. Confira o rateio: Quina - 5 números acertados - Não houve acertador Quadra - 4 números acertados - 48 apostas ganhadoras, R$ 6.971,26 Terno - 3 números acertados - 3.198 apostas ganhadoras, R$ 157,34 Duque - 2 números acertados - 85.278 apostas ganhadoras, R$ 3,24

TIMEMANIA

O concurso 1.125 da Timemania também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 04, 21, 23, 40, 44, 61, 68. O time do coração foi o Marília-SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 3 milhões. Veja o rateio: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 4 apostas ganhadoras, R$ 28.311,10 5 números acertados - 161 apostas ganhadoras, R$ 1.004,83 4 números acertados - 3.160 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 32.116 apostas ganhadoras, R$ 2,00 Time do Coração: Marília-SP - 8.660 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.736 da Dupla Sena também acumulou. A estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de R$ 1,9 milhão. Confira os números sorteados e o rateio de cada um dos dois sorteios: 1º sorteio - 09, 17, 20, 24, 26, 29 Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 12 apostas ganhadoras, R$ 5.163,46 Quadra - 4 números acertados - 858 apostas ganhadoras, R$ 82,53 Terno - 3 números acertados - 17.020 apostas ganhadoras, R$ 2,08 2º sorteio - 03, 16, 23, 31, 33, 38 Sena - 6 números acertados - 1 aposta ganhadora, R$ 68.157,60 Quina - 5 números acertados - 36 apostas ganhadoras, R$ 1.549,03 Quadra - 4 números acertados - 1.155 apostas ganhadoras, R$ 61,31 Terno - 3 números acertados - 17.851 apostas ganhadoras, R$ 1,98