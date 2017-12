A Alemanha é aqui!

Os proprietários do Original Munich Gerson e Gerard

Os sócios alemães Gerhard Meier , Jüergen Wehney e o brasileiro Gerson Marçal(esq), acabaram de abrir o Original Munich, com a legítima gastronomia alemã.

No menu , que foi desenvolvido pelo chef alemão Martin Hartmann, estão quatro entradas: salada de salsicha-tiras de salsicha com vinagre de mostarda preparadas com cebolas e servidas com pão, três sopas, caldo com bolinho de carne e fígado, três pratos vegetarianos, cinco pratos a base de linguiças artesanais, dez pratos principais, com carnes bovinas ou suína. A sugestão da casa é o Knuspriges Schäufel, uma paleta suína à pururuca, com bolinhos de batata, repolho roxo e repolho bávaro. Além dos onze acompanhamentos e as cinco sobremesas, entre elas a Floresta Negra. Lugar super simpático com uma gastronomia maravilhosa!

Original Munich -rua Brig Franco, 929