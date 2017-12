Cruzeiro entra em acordo com o Benfica e firma empréstimo de Marcelo Hermes

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Está tudo certo para o Cruzeiro contar com Marcelo Hermes em 2018. O lateral esquerdo que pertence ao Benfica, de Portugal, assina contrato de empréstimo por uma temporada com os mineiros. O empresário Maickel Portela é esperado em Belo Horizonte nos primeiros dias de janeiro para firmar o compromisso com o time de Belo Horizonte. O UOL Esporte apurou que o agente vai à capital mineira entre terça (2) e quarta-feira (3) da próxima semana para assinar os detalhes do acordo. O compromisso de Marcelo Hermes com o Cruzeiro se encerra em dezembro de 2018 e os mineiros têm opção de aquisição dos direitos do atleta. Os vencimentos do jogador -50 mil euros (R$ 192 mil) mais bônus- serão divididos de forma igualitária entre Cruzeiro e Benfica. O time de Minas, portanto, terá a incumbência de pagar 25 mil euros (R$ 96 mil) mensais ao atleta. Marcelo Hermes, de 22 anos, é o terceiro reforço do Cruzeiro para a próxima temporada. Além dele, a diretoria acertou as chegadas de Egídio e Fred.