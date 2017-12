Atleta do Flu agredido por rubro-negros passará por nova cirurgia no joelho

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense confirmou na noite desta quinta-feira (28) que o atacante Marcos Calazans terá de passar por uma nova cirurgia no joelho direito, já que a lesão no local foi agravada após ele ser agredido por torcedores do Flamengo, no dia 13 deste mês. Segundo a nota emitida pelo clube carioca, "o jogador sofreu uma nova ruptura no ligamento cruzado, além de uma lesão no menisco". A nova intervenção cirúrgica deverá ocorrer daqui a duas semanas, quando o local estiver menos inchado e sem hematomas. Na noite em que o Flamengo perdeu a final da Copa Sul-Americana para o Independiente, no Maracanã, Calazans estava com amigos e a namorada em uma lanchonete no bairro de Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, e foi reconhecido por rubro-negros, que passaram a provocá-lo, e o caso terminou em agressão. O grupo golpeou o joelho lesionado do atacante, que havia sido operado recentemente.