Foto e vídeo em rede social fazem internautas suspeitarem de namoro de Sasha com ator da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após publicarem foto e vídeo em suas contas no Instagram nesta quinta (28), internautas passaram a desconfiar de um possível namoro entre Sasha, filha da apresentadora Xuxa, e Bruno Montaleone, ator da Globo que já participou de "Malhação". Os dois estão em São Miguel do Gostoso (RN), onde vão passar o Réveillon ao lado de amigos. As imagens foram publicadas no stories da rede social -o recurso, que apaga as publicações após 24 horas, não permite comentários públicos. Restou aos fãs dos artistas, então "shippar" o casal em comentários em fotos antigas. "Sasha tá bem, hein"; "Parabéns! Sasha é linda"; "Parabéns, hein Sasha, o Bruno é um 'boyzão'", são algumas das mensagens deixadas pelos internautas. Sasha e Bruno não se pronunciaram, mas segundo Leo Dias, colunista do jornal "O Dia" e apresentador do "fofocalizando" (SBT), o namoro é oficial. Ainda de acordo com o jornalista, os dois chegaram à cidade nesta terça (26) e foram vistos de mãos dadas em uma lanchonete.