'Se eu jogasse com Messi estaria com 800 gols', brinca 'Loco' Abreu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Aos 41 anos, Sebastián 'Loco' Abreu segue jogando. O atacante, de passagem marcante pelo Botafogo, irá jogar a Copa Sul-Americana de 2018 pelo Audax Italiano, do Chile. Em entrevista à rádio "Marca" nesta quinta-feira (28), o uruguaio elogiou o amigo Luis Suárez e afirmou que poderia ter mais de 800 gols na carreira se tivesse a oportunidade de jogar ao lado do argentino Lionel Messi. "Se eu jogasse com Messi estaria com 800 gols neste momento. Luis chegou aos 402 e seguramente vai me passar", disse Abreu em tom de brincadeira. O jogador, que chegou ao seu 26º clube na carreira, valorizou muito a sua história pelos gramados sul-americanos. "Meus gols foram locais. Não foram no Camp Nou, não foram no estádio do Liverpool. Os meus erram em barro, muitos zagueiros que chegam forte e o árbitro diz: 'segue'." Ídolo do Botafogo, Loco Abreu enfrentará a sua ex-equipe no Rio de Janeiro em 2018. O time alvinegro enfrentará o Audax Italiano pela primeira rodada da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo acontecerá no dia 12 de abril, no Chile. A volta, no Rio de Janeiro, está marcada para 9 de maio.