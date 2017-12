SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mercedes busca Cleo no bordel e tem uma longa conversa com a neta. Zé Vitor conta para Mariano sobre o encontro de Sophia com Vanessa. Cleo termina seu namoro, e Clara oferece ajuda a Mariano. Clara convence Estela a ir ao salão de Nicácio, e Amaro fica encantado ao vê-la arrumada. Patrick elogia Adriana por ajudá-lo com uma cliente. Irene devolve o dinheiro para Sophia. Cido se encontra com Samuel. Renato engana Lívia e leva Tomaz para dormir na casa de Mercedes. Tomaz fica feliz ao acordar e abraça Clara, que se emociona. Diego percebe Nicolau e Estevão atrás dele e de Melissa. Gael sofre por estar preso. Sophia implora que Mariano continue trabalhando nas minas. Vanessa conta para Mariano o acordo que fez com Sophia. Lívia expulsa Renato de sua casa e pede a separação. Patrick diz que Clara pode usar o garimpo para se vingar de Sophia.