Após sete anos, brasileira reencontra filha levada pelo pai no Líbano

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Claudia Dias de Carvalho Boutros, 39, reencontrou na manhã desta quinta-feira (28) a filha Gabriela, no Líbano. A menina tinha sido levada há cerca de sete anos pelo pai, o libanês Pedro Boutros Boutros. O advogado de Claudia, José Beraldo, disse que estão sendo adotadas outras medidas no Líbano para que a menina seja repatriada ao Brasil. Segundo ele, foram enviados os documentos ao país mostrando que Boutros sequestrou a menina e que ele é procurado pela Interpol. A Justiça do Líbano concedeu a guarda definitiva da menina à mãe brasileira. Como Claudia e Boutros se casaram no Brasil e a menina é brasileira, não se aplicam as leis libanesas que, em sua maioria, negam à mãe a guarda do filho do casal. Antes das duas deixarem o país, serão necessárias audiências e medidas consulares, de acordo com o advogado. Claudia e Boutros separaram-se em janeiro de 2008, após oito anos de casamento. A guarda de Gabriela foi concedida à mãe e o pai a visitava quinzenalmente aos finais de semana. Em uma das visitas, Boutros não devolveu a filha. Segundo o advogado de Claudia, a Interpol informou posteriormente que Gabriela tinha aterrissado em 18 de março no Líbano. Segundo as investigações à época, a menina permanecia com a família paterna na cidade de Tripoli.