Em 'Tempo de Amar', Inácio sai em busca de Lucinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conselheiro (Werner Shünemann) diz que respeitará a decisão de Celeste (Marisa Orth), mas afirma que a ama. Lucerne (Regina Duarte) prepara o disfarce de Inácio (Bruno Cabrerizo) para enganar Teodoro. Edgar sofre racismo na confeitaria de Giuseppe (Guilherme Prates), que o defende. Alzira (Deborah Evelyn) e Bernardo (Nelson Freitas) se desentendem. Pepito vibra com o apoio de Bernardo ao negócio das geleias. Inácio derrota Teodoro no jogo de cartas e Lucerne comemora. Felícia (Amanda de Godoi) alegra Teodoro, e Gilberte aprova. Geraldo e Nicota se beijam. Eunice conversa com Isolina. Reinaldo expõe seu sofrimento pela falta de Eunice a Emília. Começa a mudança de Celeste para o Leblon. Pepito vende suas geleias, e Geraldo o incentiva. Olímpia, Vicente e Conselheiro pedem que Isolina continue em sua casa. Carolina oferece ajuda para divulgar o recital do Grêmio Cultural. Macário alerta José Augusto sobre as armações de Fernão. Inácio procura Lucinda.