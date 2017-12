SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maria Pia tenta entrar na audiência, mas é impedida. Antônia comenta com Júlio que Siqueira aceitou seu afastamento da Polícia. Pedrinho visita Malagueta no presídio. Eric reassume a presidência do escritório do Brasil. Dom avisa que assumirá a presidência da empresa em Genebra, após a aposentadoria de Sabine. Athaíde alerta Lígia sobre a convocação de Aníbal para depor na Polícia Federal. Sabine fica surpresa com a presença de Cristóvão e Madalena no hospital.