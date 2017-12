Contentes com novo trabalho, Tato e Keyla se beijam em 'Malhação'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fio (Lucas Penteado) agradece a ajuda de Ellen (Heslaine Vieira) e Jota (Hall Mendes) fica enciumado. Tina (Ana Hikari) admira o trabalho de Keyla (Gabriela Medvedovski) com a reforma de roupas. Clara (Isabella Scherer) procura por Fio no salão e K2 (Carol Macedo) desconfia. Moqueca zomba do presente que Tina dá a Anderson (Juan Paiva). Malu (Daniela Galli) repreende Clara por ouvir música funk. Josefina (Aline Fanju) tenta se divertir com Julinho para distraí-lo da vontade de jogar. Noboru aprova a felicidade de Tina e Anderson, mas Mitsuko não gosta. Tato faz progressos no restaurante de Noboru. Tato e Keyla se beijam. Felipe ajuda Lica com sua surpresa para a festa de Tonico. Josefina se desespera com o estado de Julinho, e Benê pede ajuda a Juca.