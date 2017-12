Programação de domingo

CULTURA 07h00 Vamos Pedalar 17h00 Vamos Pedalar SBT 07h30 Acelerados GLOBO 08h40 Corrida de São Silvestre 09h50 Esporte Espetacular ESPN BRASIL 07h00 Burnley x Tottenham 09h00 Sportscenter 10h00 Bola da Vez: Felipão 11h30 Arsenal x Liverpool 13h15 Especial: Superweek 14h15 Especial: Além da Bola 16h15 Real Madrid x Barcelona 18h00 Futebol No Mundo - Ao Vivo 19h00 Bate-Bola - Ao Vivo 21h00 Sportscenter - Ao Vivo 22h00 Resenha ESPN SPORTV 07h00 Amistoso de Futebol: Futebol Contra a Fome 08h00 Amistoso de Futebol: Jogo das Estrelas do Zico 09h00 Giro da Rodada 10h00 SporTV News - Ao Vivo 10h15 Giro da Rodada 12h00 SporTV News - Ao Vivo 12h15 Giro da Rodada 13h00 SporTV News - Ao Vivo 13h15 VT - PSG x Caen 14h15 VT - Real Madrid x Grêmio 15h30 SporTV News - Ao Vivo 15h45 Giro da Rodada 17h00 SporTV News - Ao Vivo 17h15 Especial Libertadores 2017: Grêmio Campeão 19h00 SporTV News - Ao Vivo 19h15 Giro da Rodada 20h30 Giro da Rodada 21h30 SporTV News - Ao Vivo 21h45 Amistoso de Futebol: Jogo das Estrelas do Zico 23h00 Giro da Rodada FOX SPORTS 07h00 Central Fox 07h30 Fox Workout 07h45 Fox Workout 08h00 Fox Workout 08h15 Filler 08h30 Especial CT Treinamento 09h30 Liga ACB: Real Madrid x Estudiantes - Vivo 11h30 Especial Pelo Mundo 12h30 Aqui Com Benja 14h00 Fox Sports Show 15h00 Especial Sul Americana 15h30 VT - Grêmio x Lanús (ARG) 17h15 VT - Lanús (ARG) x Grêmio 19h00 Aqui Com Benja 20h30 Fox Sports Show 21h30 A Última Palavra 23h00 Central Fox ESPORTE INTERATIVO 07h30 VS Ranking 07h45 Especial Liga 10+ 08h15 Liga Espanhola de Futsal: Osasuna Magna x El Pozo Murcia 09h45 Noite dos Craques 11h15 Barcelona x Sporting 13h00 No Ar com André Henning 14h00 Especial A Vida Continua 14h45 Leicester City x Manchester United 17h45 Especial Liga 10+ 18h15 Especial de Fim de Ano: Lendas da Liga 19h15 Manchester City x Bournemouth 22h15 Noite dos Craques 23h45 Liga Espanhola de Futsal: Osasuna Magna x El Pozo Murcia